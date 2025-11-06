Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu ove sezone u tom takmičenju.

Zvezda je pobedila golom koji je Marko Arnautović postigao u 85. minutu iz jedanaesterca.

Međutim, konferencija za medije Vladana Milojevića posle velike pobede nije prošla u mirnom tonu. Naime, trener crveno-belih razočaran "teranjem iz kluba" imao je šta da poruči javnosti.

- Ne mogu ja. Priča se o mom statusu, većina je za to da ja odem iz kluba. Ja ću otići, nemam problem s tim. Ako narod smatra da sam neko ko ne može Zvezdi da pruži, da se ne pravimo "toše" svi ste to pisali, smenjivali ste me, vređali ste me. Vređana je moja porodica. Čoveka koji nikad ništa tražio nije, da li sam ja selektor, da li nisam. Da li sam ovakav, da li sam onakav. Budem li otišao danas, sutra, mislim da sam nešto dao ovoj Crvenoj zvezdi, zato sam ponosan. Nešto, malo, nije ni bitno.

- Ko bude došao, neka daje ono što treba da da. Sa druge strane, postavljate mi pitanje vi koji ste isto, smenjivali ste me i vi. Da ne bude da niste. Budite malo iskreni ili je to samo neka igra i tako dalje, i tako dalje. Ne bih više o tome. Mislim da sam iskusan, prošao sam to. nemam nikakav problem. Opet sam rekao, decembar je brzo.

"Dajem ostavku"

Imate li vi da vodite Zvezdu do decembra, ambicije pošto se svašta priča?

- Ne znaš kakve ambicije imam, da li sam potonuo? Izgubio sam energiju? Gde ste to videli da ja nemam, gde ste to videli? Pazite ovako, ja sam neko kad god dam izjavu, onda sam arogantan. Ako budem nešto uradio, onda sam nervozan, ljutit. Ja sam neko ko... Kako bih rekao, šta za mene znači Zvezda i za moju porodicu? Ja služim Zvezdi, nisam trener Zvezde, ja služim Zvezdi. Dokle god budem potreban, u oba mandata mog odlaska. Znate kako sam došao, gde niko nije želeo da dođe. U drugom mandatu sam opet došao, ja sam uvek tu, ja nema gde da bežim. Radim maksimalno posvećen, gledam Zvezdu kao moju porodicu. Da mi kažete da li mi ovo teško pada, ljudi mi šalju, kao što sam danas dobio 770.000 poruka podrške i tako dalje, izdrži, još malo, nemoj da se obesiš i tako dalje.

- Ne razumem šta je problem, hoćete da vam kažem? Evo, dajem ostavku sada. Imate klub, klub ima ostavku na stolu, ja od sutra neću biti više trener. Ako je to nešto što će zadovoljiti javnost, nemam nikakav problem. Nisam video kod navijača, i dalje imam podršku iskrenih, valjda me malo poštuju. Da li je moguće da ovde nimalo poštovanja nema što sam uradio u Zvezdi.

"Neću da se besim na Košutnjaku"

Na koga ste vi konkretno ljuti? Ko vam je vređao porodice, da nemate poštovanje?

- Ti si prvi napisao da dolazi novi trener, koji ima toliki i toliki ugovor. Na bazi ovoga što sam ja napravio u Zvezdi, ja bi trebalo da imam znaš kakav ugovor. Neko je napisao, iz tvojih novina. Neću da ulazim u priču. Vi imate informacije, imate neke informacije. Dobro, u redu je. Ne kopčam se ja na leđa. Nije ni bitno, ne tražim hvalospeve, ne tražim ništa. U celoj ovoj ujdurmi, naravno da je uticalo na igrače. Niko mene nije okrenuo da pita, da me pita, da li je to istina. Kako možete da pišete nešto što niste proverili.

Tu se pravi zbun. Smenjujete me, ubeđen sam. Ako je to problem da Milojević ode iz Zvezde. Vladan ide, neću ni da dođem sutra, da bi bilo bolje Zvezdi. Ili mislite da ću da se besim po Košutnjaku. Hvala vam još jednom,. živi bili.

