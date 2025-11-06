Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u Ligi Evrope i tako ostali u trci za plasman u nokaut fazu.

Golom Marka Arnautovića iz penala u 85. minutu Crvena zvezda je savladala Lil u utakmici 4. kola.

Zvezda je stigla do četvrtog boda i tako uhvatila priključak sa ostalim ekipama.

No, to nije sve što je tim sa "Marakane" zaradio u ovom meču. Tri boda donela su crveno-belima i 450.000 evra, koliko se vrednuje pobeda u Ligi Evrope.

Pobedom nad Lilom, uz prethodni remi sa Seltikom, doneli su Zvezdi i odbranu 3.000 boda na UEFA klupskoj rang listi.