Zvezda je zabeležila jako važnu pobedu kojom se vratila u igru za nokaut fazu za ovog takmičenja.

Crveno-beli su takođe prekinuli seriju od četiri uzastopna meča bez pobede i najavili izlazak iz krize.

Svoje zadovoljstvo nakon meča nije krio generalni direktor crveno- belih Zvezdan Terzić.

"Pa dobro, stvarno nam je trebala ova pobeda kao nikad pre. Tim je bio u jednoj krizi, rezultatskoj, a morao se vratiti. Toliko je malera poteralo, još od Pafosa koji smo imali, Liga šampiona je bila u rukama. Da je onaj čovek hteo da centira, da gol, lopta ispadne iz ruke. Onda protiv Seltika smo imali tri-četiri stopostotne šanse, onda se desi izvanredna utakmica protiv Porta gde umesto da pobedimo 2:1, mi primimo gol i izgubimo. Onda Vojvodina vodimo 2:0, pa tri puta pređu centar i daju tri gola, sve što su šutnuli je ušlo. Ovo su bila tri meseca pakla. Imali smo sedam-osam igrača povređenih, svi napadači su bili povređeni. Moralo se negde vratiti. Igrači su bili mirni, rekao sam i Miloju juče baš sam bio miran i siguran sam da sreća mora da se vrati".

"Imali smo dosta sreće večeras, pobedili smo izuzetno dobar tim, Lil je četvrti tim francuske lige, izvanredan tim, da se pobedi tako jedan dobar tim, treba da imate i sreće. Sreća je morala da se vrati, jer ova tri-četiri meseca, kao da smo Boga kamenjem gađali. Ovo su izvanredni igrači, videli smo da su izgubili samopouzdanje, greške koje su pravili u trenucima su prvi razred srednje škole, te stvari su zbog pritiska i medija i navijača, što je normalno, a na kraju se sve završilo, ulazimo u seriju lakših utakmica sa Steauom, Šturmom i Malmeom. Mislim da ćemo bez sumnje sve sportske ciljeve realizovati, a to su osvajanje duple krune i plasman u proleće."

Posebno je pohvalio trenera Vladana Milojevića.

"Pre svega sve pohvale zaslužuje Vladan Milojević koji je bio pod strahovitim pritiskom medija i ponosan sam na rukovodstvo Zvezde koje je izdržalo sve pritiske i napade da se Milojević smeni. Ne pamtim kad se desilo da Zvezda tri meča bude bez pobede u domaćem prvenstvu. Zvezda kroz svoju istoriju je pokazivala stabilnost, da je retko smenjivala trenere posle poraza. Uvek stanemo uz trenera, čestitke Milojeviću jer je bio pod najvećim pritiskom."