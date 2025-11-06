Slušaj vest

Fudbaleri Šturma iz Graca odigrali su bez golova protiv Notingem Foresta u utakmici 4. kola Lige Evrope.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

No, ono što je zanimljivo sa ove utakmice jeste da su austrijski navijači na tribini razvili transparent u kome pominju delije.

Šturm će u 6. kolu ugostiti Crvenu zvezdu, ali srpski tim neće imati podršku svojih pristalica. UEFA je izrekla kaznu Crvenoj zvezdi zbog ponašanja navijača, pa delije neće moći da uđu na meč sa Šturmom u Gracu.

Domaći navijači su imali šta da zamere UEFA-i:

"Bez kazne za gostovanje za navijače Crvene zvezde! Zaustavite kolektivne kazne! UEFA u d**e", napisale su domaće pristalice.

Šturm i Crvena zvezda odigraće utakmicu 11. decembra.

