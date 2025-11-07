Prizor koji je oduševio navijače Zvezde.
veliko slavlje
EKSPLOZIJA EMOCIJA - Arnautovića ovakvog nikada niste videli: Njegov vrisak odzvanjao je Marakanom!
Izuzetno važnu pobedu u Ligi Evrope zabeležili su sinoć fudbaleri Crvene zvezde.
Crveno-beli su pred svojim navijačima savladali Lil 1:0 u 4. kolu Lige Evrope i tako povećala svoje šanse za prolaz u narednu fazu takmičenja.
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
Koliko je ovaj trijumf značio fudbalerima Zvezde najbolje se moglo videti na kraju susreta.
Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, strelac jedinog gola na meču, Marko Arnautović, pao je u trans.
Stisnuo je pesnice, okrenuo se ka tribinama i vrištao od sreće. Njegova emotivna proslava trijumfa izazvala je oduševljenje navijača crveno-belih na društvenim mrežama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
