Slušaj vest

Izuzetno važnu pobedu u Ligi Evrope zabeležili su sinoć fudbaleri Crvene zvezde.

Crveno-beli su pred svojim navijačima savladali Lil 1:0 u 4. kolu Lige Evrope i tako povećala svoje šanse za prolaz u narednu fazu takmičenja.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Koliko je ovaj trijumf značio fudbalerima Zvezde najbolje se moglo videti na kraju susreta.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, strelac jedinog gola na meču, Marko Arnautović, pao je u trans.

Stisnuo je pesnice, okrenuo se ka tribinama i vrištao od sreće. Njegova emotivna proslava trijumfa izazvala je oduševljenje navijača crveno-belih na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport