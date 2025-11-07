NAVIJAČI ZVEZDE U TRANSU - ISPLIVALI PODACI ZA NEVERICU! Srušen Lil, a onda i ovo: Stručnjaci nemaju dilemu!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su francuski Lil u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu ove sezone u tom takmičenju.
Gol odluke postigao je Marko Arnautović sa bele tačke u samom finišu, a crveno-beli su odigrali jednu zrelu utakmicu i pokazali da mogu da pronađu izlaz iz krize.
Napredovala je Zvezda za četiri pozicije na tabeli Lige Evrope, stigla je do 26. mesta, te joj malo fali da uđe među 24 tima koja idu u narednu rundu.
Posle trijumfa protiv Lila oglasila se i stručna platforma za statistiku "Football Meets Data" koja je objavom bacila navijače Zvezde u trans i stručnjaci nemaju dilemu koliko je ova pobeda velika. Podaci za nevericu su sledeći - crveno-beli su iza sebe ostavili apsolutno sve klubove Lige Evrope posle pobede protiv Lila. O čemu se zapravo radi?
Igrači Zvezde ostvarili su skok od +25,38 odsto šansi za plasman u narednu rundu, čime su ostvarili najveći napredak među svim učesnicima Lige Evrope. Odmah iza Zvezde nalaze se Panatinaikos sa +21,73 odsto, Genk sa +16,81 odsto, Bazel sa +15,73 odsto, PAOK sa +13,06 odsto i ostali.
Među gubitnicima prednjači Nica, čije su šanse pale za -24,59 odsto, dok slede Go Ahead Eagles sa -18,12 odsto, Jang Bojs sa -16,51 odsto, Seltik sa -14,11 odsto, Ludogorec sa -13,20 odsto, Fejenord sa -10,37 odsto, FCSB sa -9,24 odsto i Dinamo Zagreb sa -8,64 odsto.
Nema dileme da su ovo vesti koje mogu da raduju, a vi nam dajte vaše mišljenje - na kom mestu će Crvena zvezda završiti prvu fazu Lige Evrope? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Na kom mestu će Crvena zvezda završiti prvu fazu Lige Evrope?
BONUS VIDEO: