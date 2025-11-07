Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su francuski Lil u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu ove sezone u tom takmičenju.

Gol odluke postigao je Marko Arnautović sa bele tačke u samom finišu, a crveno-beli su odigrali jednu zrelu utakmicu i pokazali da mogu da pronađu izlaz iz krize.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Napredovala je Zvezda za četiri pozicije na tabeli Lige Evrope, stigla je do 26. mesta, te joj malo fali da uđe među 24 tima koja idu u narednu rundu.

Posle trijumfa protiv Lila oglasila se i stručna platforma za statistiku "Football Meets Data" koja je objavom bacila navijače Zvezde u trans i stručnjaci nemaju dilemu koliko je ova pobeda velika. Podaci za nevericu su sledeći - crveno-beli su iza sebe ostavili apsolutno sve klubove Lige Evrope posle pobede protiv Lila. O čemu se zapravo radi?

Igrači Zvezde ostvarili su skok od +25,38 odsto šansi za plasman u narednu rundu, čime su ostvarili najveći napredak među svim učesnicima Lige Evrope. Odmah iza Zvezde nalaze se Panatinaikos sa +21,73 odsto, Genk sa +16,81 odsto, Bazel sa +15,73 odsto, PAOK sa +13,06 odsto i ostali.

Među gubitnicima prednjači Nica, čije su šanse pale za -24,59 odsto, dok slede Go Ahead Eagles sa -18,12 odsto, Jang Bojs sa -16,51 odsto, Seltik sa -14,11 odsto, Ludogorec sa -13,20 odsto, Fejenord sa -10,37 odsto, FCSB sa -9,24 odsto i Dinamo Zagreb sa -8,64 odsto.

Nema dileme da su ovo vesti koje mogu da raduju, a vi nam dajte vaše mišljenje - na kom mestu će Crvena zvezda završiti prvu fazu Lige Evrope? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Na kom mestu će Crvena zvezda završiti prvu fazu Lige Evrope? Od devetog do 24. 73.51% Od 25. do 36. 21.62% Od prvog do osmog 4.86%

BONUS VIDEO: