Torino želi Zvezdino čudo Dimitrija Šarića

Omladinci Crvene zvezde deklasirali su češki Banjik iz Ostrave u nokaut fazi Lige šampiona za juniore - 4:1.

Junak utakmice bio je Dimitrije Šarić, momak koji je 4. novembra napunio tek 17 godina i koji je dao dva gola za TV špice, te dva puta asistirao, po jednom Viktoru Stojanoviću i Aleksi Damjanoviću.

Golovi u stilu Jamala

Golove je Dimitrije Šarić postizao u stilu zvezde Barselone Laminea Jamala. Prvi je dao sa polovine terena, a drugim je bukvalno skinuo paučinu sa gola Banjika.

- Prvi gol je trenutak inspiracije. Video sam da je golman izašao suviše i probao sam da pogodim. Uspeo sam, ali mi je drugi gol koji sam postigao još lepši. Okrenuo sam se licem ka golu protivnika i precizno pogodio dalji ugao. Nema tu mnogo filozofije - vežba je sve. Možeš da imaš kakav god hoćeš talenat, ali bitno je da radiš na tome. Najvažnije je da smo pobedili i prošli dalje - rekao je Dimitrije Šarić za Meridiansport.

Mladi fudbaler srećan je što radi sa trenerom Nenadom Milijašem.

- Mnogo nam znači, pre svega zbog bogatog iskustva koje ima. Veruje u nas, pruža nam podršku, ali i stalno traži da budemo još bolji. Mislim da imamo sjajnu generaciju sastavljenu od fudbalera rođenih 2007. i 2008. godine, te da možemo mnogo u Ligi šampiona za mlade. Naravno, osvajanje prvenstva u Srbiji se podrazumeva, to je imperativ svake generacije u Zvezdi. Žilina je naredni rival u Evropi, ozbiljan su tim, ali verujemo da možemo da ih prođemo.

Neka zove Italija

Posle izuzetne partije u omladinskoj Ligi šampiona, član Serija A Torino pokazao je interesovanje za Zvezdinog vunderkinda.

- Video sam da se piše o Italiji, ali moj fokus je samo na Zvezdi. Želim da debitujem na Marakani, to mi je najveći san. Kada vidim da su u prvom timu drugari iz klase '08 - Kostov, Zarić i Damjanović, to mi je dodatni podsticaj da budem još vredniji.

Dimitrije potiče iz fudbalske porodice, njegov otac Dejan imao je bogatu internacionalnu karijeru, a brat Marko nosi dres Napretka.

- Velika je prednost što sam odrastao u fudbalskoj porodici. Otac i brat mi uvek daju iskrene savete. Govore mi da ostanem skroman i fokusiran, te da će sve doći u pravom trenutku. Da li ću ići na zimske pripreme sa prvim timom Zvezde? Još ne znam, ali bih bio presrećan da dobijem poziv.

Dva fudbalska uzora

Ima mladi Šarić i fudbalske uzore, a posle Zvezde preferira samo jedan klub.

- Mene je trener Milan Savković zapazio i pozvao da dođem u Zvezdu. Pamtim prve dane, treninge, upoznavanje sa vršnjacima koji su mi danas jedni od najboljih drugara. Meni je uzor Leo Mesi, ako pričamo o igračkim kvalitetima, a Zlatan Ibrahimović zbog karaktera. Možda zvuči čudno da uprkos uzorima - želim da igram jednog dana u Real Madridu. Naravno, prvo Zvezda, pa onda sve ostalo - ozbiljne ambicije ima Dimitrije Šarić.

