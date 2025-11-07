Slušaj vest

Crveno-beli su u 4. kolu Lige Evrope pobedili francuski tim rezultatom 1:0 golom Marka Arnautovića sa bele tačke u završnici utakmice.

Meču je prisustvovao Endi Bara, hrvatski menadžer koji zastupa fudbalera Crvene zvezde Timija Maks Elšnika, ali i Alberta Rijeru, čoveka koji bi mogao da zameni Vladana Milojevića na klupi srpskog šampiona.

Bara je nakon utakmice svojim rečima praktično potvrdio da postoji komunikacija između kluba iz Ljutice Bogdana i španskog trenera koji trenutno vodi Celje.

Na pitanje srpskih novinara da li će Rijera biti u Zvezdi, odgovorio je kratko.

- Ne znam. Ne znam stvarno. Nadam se. Teško je pričati o tome, mnogo zavisi od Celja. Mora Celje da pristane na tako nešto - poručio je Endi Bara za "Sportski Žurnal".



Ko je Endi Bara



Radi se o jednom od moćnijih agenata u Evropi i na svetu.

Bara ima 42 godine, a visok je 191 centimetar.

Drži menadžersku agenciju "Niagara Sports Company" i brine o karijerama igrača poput Naća Fernandesa, Džonatana Ikonea, Fajea, Alvara Morate, Danija Olma, Lovre Majera, Kristijana Jakića... Josip Brekalo i Marcelo Brozović takođe su bili deo ove menadžerske agencije, a Dani Olmo verovatno nikada ne bi stigao u Dinamo iz Zagreba da nije bilo njega.

Takođe, ima zasluge i za transfere Joška Gvardiola u Mančester siti i Dine Klapije u Lajpcig.

Njegova porodica poreklo vodi sa Kosova, a do svoje 22. godine Endi Bara igrao je fudbal za Logronjes, te poljske klubove Legiju, Deltu i Svit. Tada je rešio da završi karijeru i oproba se u menadžerskim vodama, a u centar pažnje javnosti došao je i posle potpisa Kardosa Varele (16) iz bivšeg osvajača Lige šampiona Porta u Dinamo. Transfer je trajao dugo, Porto je optuživao Baru i Dinamo za nepošteno dovođenje mladog igrača, čak spominjući "otmicu maloletnika", pa je na kraju čak i pokrenuo pravni postupak pred FIFA.

U martu 2025. godine u dvorište njegove kuće u Zagrebu je bačena bomba. Incident se dogodio 50 minuta posle ponoći u elitnom delu prestonice Hrvatske.

- Najiskrenije, nismo čuli ništa. Spavali smo svi, pa i deca. Očito je neko bacio onu neku jaču petardu, pas je povređen. Da je bila bomba, kako se piše, verovatno bi falilo pola kuće - rekao je Bara za "Tportal", pa dodao da nije neko ko dobija pretnje:

- Ma kakvi, ni govora.

