Dok u javnosti kruže priče o njegovom potencijalnom dolasku u Crvenu zvezdu, španski stručnjak Albert Rijera nastavlja da beleži sjajne rezutate na klupi Celja.

Tim iz Slovenije je sinoć posle preokreta savladao Legiju iz Varšave rezultatom 2:1 i tako posle tri odigrana kola sačuvao maksimalan učinak.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, Rijera je na insistiranje novinara govorio o svojoj budućnosti.

Na pitanje da li karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi, dao je diplomatski odgovor o kom bruji region.

Španac je istakao da je srećan u Celju i da o eventualnom odlasku iz kluba ne odlučuje on.

"Ja ne mogu da potpišem ništa dok imam ugovor ovde. Ako stigne odgovarajuća ponuda bilo za trenera ili igrača. Ko mora da je prihvati? Ne mogu ja, već klub. Ja sam srećan. Ako se pojavi nekakva situacija, ponuda, interesovanje. U redu, sledeći korak je da predsednik, ako je zainteresovan dođe do mene i da pričamo. Tada ja odlučujem", rekao je Rijera.

Otkrio je Španac i šta bi se desilo ukoliko bi najbolji strelac ekipe Franko Kovačević dobio vrhunsku ponudu.

"Ako stigne ponuda od 20 miliona za Kovačevića, treba da ostane? Pa ja ću ga sam odvesti na aerodrom. Ako dođe ponuda sa nekog drugog nivoa... Ovde smo da napredujemo, da pravimo bolje igrače. Srećan sam. Predsednik ima lep problem. Ako dobije ponudu, doći će do mene. Ako ne dođe da priča sa mnom o ponudi, nastaviću da radim jer sam svakako srećan ovde", istakao je Španac.

Podsetimo, meč Crvena zvezda - Lil sinoć je na stadionu "Rajko Mitić" uživo pratio Endi Bara, menadžer Alberta Rijere.

Bara je nakon utakmice svojim rečima praktično potvrdio da postoji komunikacija između kluba iz Ljutice Bogdana i španskog trenera koji trenutno vodi Celje.

Na pitanje srpskih novinara da li će Rijera biti u Zvezdi, odgovorio je kratko.

"Ne znam. Ne znam stvarno. Nadam se. Teško je pričati o tome, mnogo zavisi od Celja. Mora Celje da pristane na tako nešto", poručio je Endi Bara za "Sportski Žurnal".

