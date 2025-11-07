Slušaj vest

Reči bez dela ne vrede ništa, a dela su ono što obeleževa mandat rukovodstva najvećeg fudbalskog regiona u Srbiji. Tako će i sreda, 5. novembar ostati upisani kao vredan datum u istoriji grada koji je srpskom, ali i evropskom i svetskom fudbalu, podario veliki broj asova i legendi.

Posle Vrnjačke Banje i Valjeva, u okotlini Đetinje, gradu heroju Užicu, naselju Krčagovo, čelni ljudi FSRZS, predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić, zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije, ispunili su još jedno obećanje.

Zlatiborski okrug i njegova fudbalska prestonica dobili su fantastičan teren, sve zahvaljujući inicijativi rukovodstva FSRZS da umesto na jedan Sportski centar, sredstva solidarnosti UEFA usmeri na više specijalnih podloga koje bi bile raspoređene širom najvećeg regiona.

-Užice je grad fudbala, grad koji je podario mnogo igračkih i trenerskih legendi, grad koji neće, ne može i ne sme da živi samo od prošlosti, već mora da misli na budućnost. Zbog toga smo odlučili da jedan ovakav projekat pripadne ovom gradu, jer Fudbalski savez Regiona zapadne Srbije želi da ovde stasavaju novi asovi, da nam pre svega deca ostanu ovde i treniraju u uslovima koji će im omogućiti da se dobro i pravilno razvijaju – rekao je predsednik Nebojša Živanović i nastavio:

- Zahvalio bih se Fudbalskom savezu Srbije, posebno i lokalnoj samoupravi koja je prepoznala značaj jedne ovakve investicije i učestvovala u njegovoj realizaciji. Važno je napomenuti da je i država mnogo učinila da sada brže i lakše realizujemo mnoge strateške ciljeve, sve zbog putne infrastrukture u koju se mnogo ulaže.

Ogromnu korist imaće Užice i njegovi klubovi od investicije teške 55 miliona dinara. Ceo ambijent u Sportskom centru Krčagovo izgleda impresivno. Ostalo je samo da lokalna samouprava obezbedi potrebne ateste za gromobransku i elektro instalaciju, a sve zbog bezbednosti i sigurnosti na stadionu, kako bi FSRZS izdao upotrebnu dozvolu.

-Pred nama su nove investicije, terene će dobiti Lajkovac, Kragujevac, Raška, Kraljevo…Bez dobre infrastrukture i terena, nema ni dobrog fudbala, nema budućnosti koju želimo. Istovremeno, prelazimo desetine hiljada kilometara, posetili smo veliki broj klubova, mnogi su prvi put od osnivanja imali priliku da prime rukovodstvo regiona i razgovaraju o problemima sa kojima se suočavaju. Donirali smo tonu opreme onima kojima je najpotrebnija, počeli i sa dodelom semafora, a svima je već dobro poznata naša nulta tolerancija kada su u pitanju integritet i regularnost takmičenja. Činimo sve da najveći region bude ponos fudbalske Srbije, lokomotiva razvoja – ne ostavlja dilemu Nebojša Živanović, predsednik FSRZS.

