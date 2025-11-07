TRENUCI DRAME MARKA ARNAUTOVIĆA IZA ZVEZDINE KLUPE! Heroj crveno-belih pred kraj utakmice bacao i šutirao stvari, hvatao se za glavu...
Prva zvezda tima sa Marakane je preuzeo odgovornost u 84. minutu utakmice protiv Lila u 4. kolu Lige Evrope i bio je precizan sa bele tačke.
Marko Arnautović je tim golom doneo pobedu crveno-belima, a u 88. minutu je napustio teren i svoje mesto prepustio Brunu Duarteu.
Snažni centarfor je prvo prišao zapadnoj tribini i stegnutim pesnicama bacio navijače u trans, a potom je obukao jaknu i stao pored klupe.
Preostali minuti bili su izuzetno teški za njega.
Ispoljio je Arnautović "planinu emocija" u samo nekoliko minuta, a dok je čekao završetak meča vidljivo je bilo da ne može da sakrije nervozu.
Šetao je napred-nazad, stavljao ruke na glavu, šutnuo plastični čunj, bacio flašicu na koju je naišao...
Pogledajte kako je to izgledalo:
A, onda je konačno dočekao kraj i pobedu svog tima, usledila je još jedna "eksplozija".
Zvezda je stigla do četvrtog boda u Ligi Evrope i ostala je u realnoj igri za plasman u nokaut fazu takmičenja.
Arnautović je ove sezone igrao na četiri utakmice u Ligi Evrope, a gol protiv Lila je bio njegov drugi, dok je na šest utakmica u Super ligi dva puta bio strelac uz pet asistencija.
Bonus video: