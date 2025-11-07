Slušaj vest

Kada fudbaleri Crvene zvezde veruju u sebe i svoje saigrače, onda su tim, onda su kadri da pobede bilo koju ekipu na Marakani.

Upravo su vera, sloga i zajedništvo bili glavne odlike crveno-belih u meču protiv Lila i trijumfu od 1:0 koji ih je ostavio u životu u Ligi Evrope, za plasman u nokaut fazu i evropsko proleće.

Fudbaleri Crvene zvezde u svlačionici slave pobedu nad Lilom u Ligi Evrope Foto: Dragan Tesic

Kriza od kraja avgusta

Bilo je evidentno da je Crvena zvezda u krizi, da fudbaleri posle eliminacije od Pafosa jednostavno ne mogu da pronađu hemiju i energiju koja će ih promeniti. Mučenje je trajalo sve do noći 6. novembra, kada je na stadionu "Rajko Mitić" pao Lil, četvrtoplasirana ekipa u prvenstvu Francuske, koja se u Lig 1 bori za titulu i ima samo četiri boda manje od lidera PSŽ. Nešto se dešavalo na Marakani od kraja avgusta, a to najbolje znaju ljudi u klubu i svlačionica.

Više od 26 godina čekala se pobeda nad nekom francuskom ekipom u evropskim takmičenjima. Vazda su Francuzi zadavali ozbiljne glavobolje Crvenoj zvezdi. Deluje da bi ova pobeda protiv Lila, posle gola Marka Arnautovića mogla da bude prekretnica u sezoni. Bili su crveno-beli bez trijumfa u Evropi od meča protiv Leha u Poznanju, pa ova pobeda znači i novu energiju. Baš ono što je bilo potrebno šampionu.

Zvezda, to je tim

Konačnu su igrači Crvene zvezde protiv Lila ličili na tim. Bili su zategnuti u svim linijama, disciplinovani do maksimuma i podređeni krajnjem rezultatu. Videlo se to od prvog minuta i požrtvovanih klizećih startova Radeta Krunića. Kada bi neko pogrešio, onaj drugi je gledao da ispravi njegovu grešku, da oguli kolena za saigrača, da napravi faul, čak i zaradi žuti karton...

Milina je bilo videti Marka Arnautovića na poziciji štopera u svom šesnaestercu, ili Nemanju Radonjića kako pokriva Seola, koji se junački nosio sa Pardom, jednim od najboljih krila Lig 1. I kada je tako, onda je to prava Crvena zvezda. Verovao je trener Vladan Milojević u Franklina Teba Učenu, posle njegovih kriminalnih partija protiv Porta i Brage i to mu se isplatilo. Nigerijac je protiv Lila odigrao najbolju partiju u crveno-belom dresu, a uz golmana Mateusa bio junak velike pobede.

Mirko Ivanić slavi pobedu nad Lilom u Ligi Evrope Foto: Dragan Tesic

Penal nad Ivanićem i urlik Arnautovića

Opravdano dosuđeni jedanesterac za Crvenu zvezdu u 85. minutu došao je kao nagrada Mirku Ivaniću, kapitenu koji je na kraju doživeo ovacije od strane severne tribine. A, kada je Marko Arnautović pogodio mrežu Lila, nastala je erupcija na Marakani. Snažni napadač potrčao je ka istočnoj tribini i njegovi krici zadovoljstva još više su podigli Zvezdinu publiku na noge. Na ramenima su mu završili saigrači, dokaz zajedništva i zajedničke borbe.

Šta će dalje biti sa Crvenom zvezdom u Evropi? I kakav će biti status Vladana Milojevića? To su pitanja za čelnike kluba. U emotivnom obraćanju posle velike pobede nad Lilom, Vladan Milojević samo je potvrdio pisanje Kurira od pre nedelju dana, da je ponudio ostavku rukovodstvu i da on nikada nije, niti može da bude problem za Crvenu zvezdu. Došao je šampion u jednu pomalo delikatnu situaciju, da se rastaje sa svojim trenerom, a da to niko zvanično nije najavio, sem samog Milojevića, naravno.

Najavio odlazak - Vladan Milojević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Šta će biti sa Milojevićem?

Pomenuo je popularni Miloje i mesec decembar, da nije daleko... I da će otići. A, ko će doći umesto njega? I kada? Da li će to biti Albert Rijera, španski stručnjak koji pravi čuda sa Celjem u Sloveniji. Nekadašnji fudbaler Liverpula, posle trijumfa Celja nad Legijom u Ligi konferencije, poslao je slovenačkoj javnosti zanimljivu poruku. Između redova, jasno je da je on završio svoju misiju u Celju i da je spreman za novi izazov. A, Marakana i Crvena zvezda su dimenzija više u odnosu na Celje. To je valjda i njemu jasno.

FK Crvena zvezda živa je u Ligi Evrope. Sudbinu za plasman dalje drži ponovo u svojim rukama. Sa četiri boda na svom kontu, pred četiri utakmice koje ju očekuju do kraja grupne faze... Krajem meseca, tačnije 27. novembra na Marakanu stiže rumunski FCSB, potom slede dva gostovanja, prvo Šturmu u Gracu 11. decembra, a onda i švedskom Malmeu 22. januara. Takmičenje crveno-beli zatvaraju kod kuće, u Beogradu 29. januara protiv španske Selte. Realno, navijači Crvene zvezde imaju čemu da se nadaju.