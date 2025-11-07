Slušaj vest

U ubedljivoj pobedi PAOK-a protiv Jang Bojsa u 4. kolu Lige Evrope Srbin je ušao na teren u 62. minutu, a 10 minuta kasnije je upisao asistenciju.

EKipa iz Soluna je pobedila rezultatom 4:0, a Andrija Živković je ispisao novu stranicu klupske bogate istorije.

Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

Nekadašnji fudbaler Partizana i Benfike je postao rekorder PAOK-a po broju odigranih utakmica u evropskim takmičenjima.

Protiv Jang Bojsa je odigrao 61. takav meč i prestigao Dimitrisa Salpigidisa.

Kao poklon je od kluba dobio uramljeni dres sa prezimenom i brojem 61 ispod kojeg stoji natpis "evopske utakmice sa PAOK-om".

Lep gest kluba, samo što će broj 61 uskoro ostati iza Srbina. PAOK će do kraja ligaškog dela Lige Evrope igrati protiv Brana, Ludogoreca, Betisa i Olimpika iz Liona. A, kako posle četiri kola ima sedam bodova i zauzima 10. mesto, dobre su šanse da obezbedi plasman u narednu fazu.

