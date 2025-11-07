Slušaj vest

Za vikend se utakmicama 15. kola nastavlja Super liga Srbije.

Fudbaleri Partizana u nedelju pred praznim tribinama dočekuju Novi Pazar, dok će istog dana Crvena zvezda u derbiju kola gostovati Spartaku.

Utakmica između Radničkog i Čukaričkog je odložena zbog tragične smrti Mladena Žižovića, trenera kragujevačkog kluba. Zbog toga će sve utakmice 15. kola Superlige početi minutom ćutanja.

Partizan u drugom, poslednjem meču u kom je pod kaznom, dočekuje u nedelju od 18.30 časova Novi Pazar bez podrške navijača.

Zvezda posle tri meča u nizu bez trijumfa u Superligi, ali osokoljena pobedom protiv Lila u Ligi Evrope gostuje u Subotici sa ciljem da se osvajanjem tri boda vrati na pobednički kolosek i zadrži bodovnu prednost u odnosu na Partizan.

Parovi 15. kola su u subotu Radnik - OFK Beograd (14), Napredak - Mladost (18), Radnički Niš - Vojvodina (19), a u nedelju Železničar - Javor (14) Spartak - Crvena zvezda (16), IMT - TSC (17), Partizan - Novi Pazar (18.30).

