Žreb za Interkontinentalni i evropski plej-of za plasman na Svetsko prvenstvo biće održan 20. novembra u Cirihu sa početkom u 13 časova, saopštila je FIFA.

Priliku da stignu na Mondijal kroz plej-of imaće 22 selekcije - 16 iz Evrope i šest kroz Interkontinentalni baraž, u mečevima koji će se igrati od 23. do 31. marta sledeće godine.

U evropskom plej-ofu igraće 16 reprezentacija podeljenih u četiri sekcije. Dvanaest mesta je garantovano za drugoplasirane u kvalifikacionim grupama, a četiri za najbolje selekcije iz prethodne Lige nacija koje nisu među dve prvoplasirane u kvalifikacionim grupama.

Igraće se četiri turnira, sa polufinalom i finalom, a samo pobednici će na SP.

Igranje u Interkontinentalnom baražu osigurali su Bolivija i Nova Kaledonija, a čekaju se po jedan predstavnik Azije i Afrike i dva iz zone KONKAKAF (Severna i Centralna Amerika).

Svetsko prvenstvo sledeće godine, od 11. juna do 19. jula, igraće se u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Do sada je plasman na prvo Svetsko prvenstvo sa 48 učesnika osiguralo 28 selekcija. Pored tri domaćina, plasman su izborili i branilac titule Argentina, Južna Afrika, Brazil, Egipat, Kolumbija, Senegal, Saudijska Arabija, Maroko, Ekvador, Južna Koreja, Paragvaj, Urugvaj, Katar, Alžir, Gana, Tunis, Zelenortska Ostrva, Australija, Iran, Japan, Jordan, Uzbekistan, Novi Zeland, Senegal i Obala Slonovače.

