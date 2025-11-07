Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih igrača u svetu fudbala koji tokom leta nije pronašao klub je Aleks Okslejd-Čemberlen.

Igrao je Okslejd-Čemberlen za Arsenal i Liverpul, a iako ima 32 godine, trenutno je bez kluba.

U podkastu kod Bena Fostera da nije srećan zbog toga što trenutno nije na terenu.

- Čudno se osećam... Sezona je već počela, a nemam klub. Imam utisak kao da propuštam nešto i da bi trebalo da igram. Tako da - situacija je daleko od prijatne. Naravno, bilo je ponuda koje sam odbio. Sada u čitavu priču moram da stavim i svoju porodicu, te da pažljivije biram gde ću nastaviti karijeru - rekao je on, pa dodao:

- Iskreno, ponude su bile iz Evrope. Daleko od kuće, odnosno Engleske. Ne mogu ponovo da prolazim kroz to. Bio sam dve godine odvojen od porodice, nisam viđao sina, ženu, roditelje po šest nedelja. Bilo mi je preteško. Zato sam imao želju da se vratim u Englesku. Prava ponuda još nije stigla, ali čekam.

Poslednji angažman mu je bio u Bešiktašu sa kojim se rastao krajem avgusta.

