Moskovski Spartak je u gradskom derbiju kao domaćin pobedio Lokomotivu u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Rusije rezultatom 3:1.

- Ovo je timska pobeda. Malo je šteta jer je rezultat mogao da bude i veći. Da, naš golman jeste odbranio penal, ali smo imali dobre šanse. Momci su odigrali dobru utakmicu, bili su odlučni, fokusirani i pokazali su kvalitet - rekao je Dejan Stanković za "Match TV".

Potom je, potpuno iskreno, priznao da mu smetaju spekulacije o njegovoj smeni u Spartaku koje traju već duži vremenski period.

Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

U jednom trenutku su ruski mediji čak plasirali u javnost lažnu informaciju da je klub otpustio Stankovića i pronašao zamenu.

- Spartak ne bi trebalo da ima toliko uspona i padova, ali postoje razlozi za to. Oni su ukorenjeni unutar tima. Čak i više zbog tračeva koji kruže, uključujući i one koji su vezani za mene. Momci to čitaju, zaposleni u klubu čitaju. Zapravo, veoma sam umoran od tih glasina. Nisam umoran od fudbala, ili zbog momaka. Nikada neću biti umoran od toga. Umoran sam zbog onoga što se dešava i onoga što se priča. Zaista ima veliki uticaj, jer svi to vide, čitaju i pričaju o tome. Stvarno, stvarno sam umoran. Želim da vidim moju ženu, moju kuću - rekao je Stanković za "Match TV".

Fudbaler Spartaka Igor Dmitrijev je upitan o tome da li se Stanković promenio zbog glasina.

- Da budem iskren, Dejan Stanković se ponaša isto kao i na svakom treningu. Nisam video nikakve promene, mi treniramo, radimo i želimo da popravimo našu situaciju - rekao je Dmitrijev, takođe za "Match TV".

Uz dobru situaciju u Kupu, Spartak je šesti na tabeli Premijer lige Rusije sa 22 bodova iz 14 utakmica. Lokomotiva i Baltika beže pet bodova, Zenit sedam, CKSA osam, a Krasnodar 10 bodova.

