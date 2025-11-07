Slušaj vest

Nekadašnjeg fudbalera Liverpula, a sada Al Hilala, Darvina Nunjeza, žele ponovo u Premijer ligi.

Zapravo, želi ga nekadašnji fudbaler Čelsija, legendarni francuski defanzivac, Marsel Desai, koji je šest godina igrao na "Bridžu".

"Za mene je Nunjez savršen", rekao je Marsel Desai.

"Mlad je, nije imao sreće sa Liverpulom, ali ako ga je Liverpul doveo onda znači da ima potencijala", rekao je on.

"Kod Mareske je dobar sistem i Darvin bi se uklopio sa samopouzdanjem. Bio bi od velike pomoći Čelsiju. Nije ni previše skup, ovo je moje mišljenje. Zaista bih voleo da ga vidim u timu. Ako mu Saudijska Arabija ne prija, mogao bi da se vrati u Premijer ligu", rekao je Desai.

1/6 Vidi galeriju Darvin Nunjez Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia, Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Darvin Nunjez je stigao u Liverpul još 2022. godine, plaćen je 64 miliona funti, ali nije pokazao ono što se od njega očekivalo.

Ove sezone Nunjez ima četiri gola za Al Hilal na osam mečeva.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: