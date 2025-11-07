Slušaj vest

U četvrtak su se pojavile informacije kako je Vujadin Savić doneo odluku da napusti Srbiju i to na duži vremenski period. Razlog za to navodno su sva dešavanja koja se vezuju uz njegovo ime i želja da zašititi porodicu od svih tim natpisa i spekulacija, a vest je plasirao "Svet".

- Vujadin je nedavno otputovao u Francusku, gde planira da ostane duže vreme. Mirka i deca su za sada u Beogradu, ali i oni će mu se uskoro pridružiti. Žele da se udalje od cele situacije i da medijska buka oko ovog slučaja prođe. Tamo ima prijatelje i poslovne kontakte, pa planira da se odmori i posveti novim poslovnim angažmanima koji nisu vezani za Srbiju – otkrio je navodno izvor blizak porodici za "Svet" i dodao:

- Cela situacija ga je potpuno uzdrmala. Vujadin je neko ko nikada nije voleo da se javno eksponira, a ova medijska pažnja mu jako teško pada. Nije želeo da daje izjave niti da dodatno podgreva priču. Želi da zaštiti porodicu, jer smatra da je to jedino važno. Mirka je bila izgubljena zbog svega, međutim, ona i Vujadin su vodili duge razgovore... Naravno, njoj nije lako, ali njen prioritet su deca i mir u porodici. Sve vreme se trudi da u kući vlada normalna atmosfera, iako im javnost ne da mira. Mnogo je osuda i raznih priča, a s tim treba izaći na kraj - napomenuo je sagovornik "Svet-a".

Porodica Savić i dalje ne želi da daje izjave za medije, ali izvori "Svet-a" bliski njima potvrđuju da im je najvažnije da zaštite decu.

- Ne žele da se ova priča razvlači. Sve je predato nadležnim organima i imaju poverenja u sistem. Veruju da će se sve brzo razrešiti i da će istina izaći na videlo - zaključio je ovaj list.

Ipak, dan posle došlo je do preokreta, te je "Telegraf" istakao kako je Vujadin ipak i dalje u Srbiji, te da nema nameru da napusti državu.

- Nije tačno da je bilo gde otišao, Vujadin je tu sve vreme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima - rekao je navodno anonimni izvor za "Telegraf".

Šta se tačno dešava sa Vujadinom Savićem ostaje misterija i i dalje nije zvanično potvrđeno...

Savić u centru skandala

Vujadin Savić je nedavno bio na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu u procesu koji se vodi protiv A.K. (21), transrodne osobe koja je bivšeg fudbalera ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Savića sa zvaničnog sajta.

Vujadin je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

Kurir sport / Telegraf

