U novembarskom prozoru ”orlići” će odmeriti snage sa selekcijama Češke (14. novembar od 18.00, Pardubice) i Sjednjenih Američkih Država (18. novembar od 18.00, Bačka Topola).

Mlada reprezentacija Srbije okuplja se u ponedeljak u Beogradu, nakon dva dana treninga u Sportskom centru FSS očekuje je put u Češku, sa kojom će snage odmeriti 14. novembra. ”Orlići” će po povratku iz Češke trenirati u Novom Sadu do utakmice sa SAD, koja je na programu 18. novembra u Bačkoj Topoli.