POZNAT SPISAK ORLIĆA! Mirković odabrao 24 igrača za Češku i SAD
Mlada reprezentacija Srbije nastavlja sa pripremama za Evropsko prvenstvo 2027, koje će igrati na domaćem terenu.
U novembarskom prozoru ”orlići” će odmeriti snage sa selekcijama Češke (14. novembar od 18.00, Pardubice) i Sjednjenih Američkih Država (18. novembar od 18.00, Bačka Topola).
Selektor Zoran Mirković pozvao je 24 igrača za pomenute mečeve:
GOLMANI:
Luka Lijeskić (Radnički 1923)
Viktor Džodić (Monpelje)
Jovan Miladinović (Zvijezda 09)
ODBRANA:
Stefan Leković (Crvena zvezda)
Bojan Kovačević (Kadiz)
Aleksej Vukičević (OFK Beograd)
Stefan Bukinac (Vojvodina)
Andrej Popović (Verona)
Boris Matić (Volfsberger)
Uroš Ilić (Radnik)
Đorđe Petrović (Radnički Niš)
VEZNI RED:
Stefan Džodić (Almerija)
Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš)
Ognjen Ugrešić (Partizan)
Nemanja Trifunović (Partizan)
Milan Aleksić (Krakovija)
Lazar Jovanović (Štutgart)
Mateja Stjepanović (Moreirense)
Aleksa Kuljanin (Železničar)
Jovan Šljivić (OFK Beograd)
NAPAD:
Mihailo Ivanović (Milvol)
Jovan Milošević (Partizan)
Vanja Vlahović (Specija)
Marko Lazetić (Aberdin)
Mlada reprezentacija Srbije okuplja se u ponedeljak u Beogradu, nakon dva dana treninga u Sportskom centru FSS očekuje je put u Češku, sa kojom će snage odmeriti 14. novembra. ”Orlići” će po povratku iz Češke trenirati u Novom Sadu do utakmice sa SAD, koja je na programu 18. novembra u Bačkoj Topoli.
