Slušaj vest

Karlo Anćeloti je legenda Lige šampiona i evropskog fudbala, ali sada radi na nekoj drugoj strani Zemljine sfere.

U razgovoru za italijanske medije, bio je prilično oštar prema čelnicima Lige šampiona i evropskog fudbala, smatra da je proširenje Lige šampiona uticalo na manjak kvaliteta u samom takmičenju.

"Gledajući sa druge strane sveta, Liga šampiona uvek ima iste favorite. Real Madrid, PSŽ, Mančester siti i Bajern. U ovih nekoliko prvih kola, videli smo utakmice sa visokim marginama. Senzacionalni rezultati su nas naterali da izgubimo interes", rekao je don Karlo.

1/8 Vidi galeriju Karlo Anćeloti Foto: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia, EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Jose HERNANDEZ / AFP /Profimedia

Nije to rekao, ali čini se da smatra da je evropski fudbal otišao ka profitu, ne ka kvalitetu.

"Ova prva faza je proširena da bismo gledali interesantniji fudbal, ali nije baš tako, ispostavilo se drugačije. Moramo to da prihvatimo", rekao je Anćeloti.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: