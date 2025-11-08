Slušaj vest

Šira javnost zna da je ljubav Ikardija i Vande započela kao afera dok je plavuša bila u vezi sa njegovim tadašnjim saigračem u Sampdoriji Maksijem Lopezom.

Gonzalo Bergesio, još jedan Lopezov saigrač, ali iz Katanije, otkrio je da je Ikardi mogao da upadne u velike probleme zbog toga što je Vanda odlučila da napustio Maksija zbog njega.

Maksi Lopez Foto: Profimedia

U priču su se navodno umešali članovi sicilijanske mafije.

- Neki emisari sicilijanske mafije prišli su Maksiju i pitali ga: 'Hoćeš da sredimo tog tipa?' - otkrio je Bergesio za argentinske medije.

Međutim, Lopez je smirio situaciju.

- Maksi im je odmah rekao da se smire, da to ne rade. Bio sam tamo, čuo sam sve. Nisam mogao da verujem. Mislim da je Maksi tada bukvalno sapsao Maurovu glavu.

1/6 Vidi galeriju Vanda Nara i Mauro Ikardi Foto: Printscreen / Instagram / wanda_nara, Printscreen / Instagram / wanda_nara, Pritnscreen/Instagram

On je dodao i da se sve dešavalo dok je Katanija bila u usponu i da niko nije želeo da uticaji spolja naprave problem u klubu.

Maksi prvi saznao za prevaru

Inače, Vanda je nedavno ponovo govorila o celoj situaciji i tom prilikom je otkrila da je Maksi prvi bio obavešten o prevari sa Ikardijem.

- On je bio prvi koji je otkrio celu situaciju. Uzela sam telefon, pozvala ga i sve mu iskreno objasnila – i razlog i situaciju. Naravno, bilo je svađa, besa, rasprava oko kuća i hiljadu drugih stvari, ali bila sam iskrena prema njemu - rekla je Vanda.

U međuvremenu, došlo je do kraha ljubavi između Vande i Ikardija, a njihov rastanak je obeležio izuzetno buran period i odlazak na sud.

Bonus video: