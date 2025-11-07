Slušaj vest

Igor Štimac, trener fudbalera Zrinjskog iz Mostara, doživeo je neviđenu blamažu na evropskoj sceni, pošto je sa klubom primio šest golova u meču protiv kijevskog Dinama.

Utakmica je odigrana u Ligi konferencije, poljskom gradu Lublinu, a Ukrajinci u svemu nadvisili Zrinjski, a Igor Štimac postao je meta podsmeha u BiH, ali i rodnoj Hrvatskoj.

Igor Štimac trener Zrinjskog iz Mostara Foto: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia

Veličanje hrvatskog ustaštva

Samo nekoliko dana pre utakmice između Dinama i Kijeva i Zrinjskog, Igor Štimac bio je gost podkasta "Vrisak Special", gde je otvoreno pričao o raznim temama.

Igor Štimac je ne tako davno govorio o Siniši Mihajloviću, a ni posle njegove smrti nije prestao da govori loše o nekadašnjem saigraču iz mlade reprezentacije Jugoslavije.

Valja podsetiti da se Igor Štimac ne tako davno našao na stubu srama, pošto je na društvenim mrežama objavio nacistički pozdrav hrvatskih ustaša iz Drugog svetskog rata - Za dom spremni! Zbog toga je dobio uslovnu kaznu od šest meseci suspenzije, a morao je i da uplati 2.500 evra.

Nacistički narativi

Igor Štimac je tim kontroverznim pozdravom dao podršku političaru iz Hrvatske Marinu Miletiću. Mediji u BiH i Srbiji osudili su taj njegov potez, a Disciplinskoj komisiji prijavilo ga je nekoliko klubova iz Federacije BiH. Ono što posebno zabrinjava kada je Igor Štimac u pitanju jeste činjenica da se on uopšte ne šalje zbog širenja nacističkog narativa, koji je zabranjen u zemljama Evropske unije, čiji je član zemlja čije državljanstvo poseduje.

- Kazna uopšte nema temelje. To su moje privatne objave, moji stavovi i to je moja privatna stvar. Hoće li one žuljati nekoga, baš me briga. Nikog ne vređam. To sam pokazao i u teškim trenucima. Za ono u šta verujem i kako se osećam, nemam problem da izrazim stav, koliko volim svoje. Sviđa li se nekome, to je njegov problem. Poštujem tuđe, ali nikada nema aspiracije prema tuđem - kazao je Štimac i zaključio:

- Mene su sve nedaće počele da prate otkada sam petokraku skinuo sa Hajdukova grba. Ali, opet bih je skinuo... Tada nisam bio svestan zašto se to meni događa.

Igor Štimac u jednom podkastu Foto: Printskrin/jutjub

Radi u klubu koji je igrao u prvenstvu NDH

Igor Štimac rođen je u Metkoviću 1967, a u ovom podkastu otkrio je da je njegovo poreklo iz okoline Širokog brijega, iz zapadne Hercegovine. Njegov Zrinjski nalazi se na drugom mestu lige BiH, iza banjalučkog Borca, a ispred Željezničara, Širokog brijega, Sarajeva, Radnika i Veleža.

Valja pomenuti, da je Zrinjski osnovan 1905. godine i najstariji je fudbalski klub u BiH. Posle Drugog svetskog rata, u kojem se takmičio u Prvoj fudbalskoj ligi nacističke tvorevine Nezavisne Države Hrvatske, rad Zrinjskom je zabranjen od strane nekadašnjih komunističkih vlasti SFR Jugoslavije. Klub je obnovljen i počeo je sa radom 1994. godine kada je pristupio Premijer ligi BiH.