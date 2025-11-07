Slušaj vest

Sa banjalučkim Borcem je ostvario istorijske uspehe, sa Radničkim je želeo da tako nešto ponovi, ali nažalost, srce Mladena Žižovića nije izdržalo.

Prerani odlazak 44-godišnjeg trenera ujedinio je u bolu klubove iz Banjaluke i Kragujevca, a čelnici Borca i Radničkog su postigli dogovor sa se 15. novembra u Banjaluci odigra prijateljska utakmica u čast Mladena Žižovića.

1/7 Vidi galeriju Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

- U subotu, 15. novembra (14.00 časova), igramo utakmicu koja je više od fudbala.

Na Gradski stadion stiže nam ekipa Radničkog iz Kragujevca, a svi zajedno igramo u čast i slavu našeg Mladena Žižovića.

GRADSKI STADION NEKA BUDE PUN!

Neka se huk sa tribina čuje sve do nebeskog terena, neka se čuje aplauz, neka grmi čitav grad: Jedan je Žižović Mladen!

Cijena ulaznica je 5 KM, a sav prihod biće doniran porodici Mladena Žižovića.

SVI NA GRADSKI,

ZA NAŠEG ŽILETA! - poručili su iz banjalučkog Borca.

