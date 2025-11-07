Marko Arnautović otišao za Italiju.
golgeter
RAZBIO LIL, PA SE SPAKOVAO I OTIŠAO: Marko Arnautović ponovo u Italiji!
Slušaj vest
Iskusni napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović, u četvrtak veče je golom sa bele tačke doneo veliku pobedu srpskom šampionu protiv Lila u 4. kolu Lige Evrope (1:0).
Samo dan kasnije, Arnautović je odlučio da sebi da malo "oduška" i vrati se u Italiju, gde je godinama igrao za Bolonju i Inter.
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
Vidi galeriju
Arnautović je na svom Instagramu podelio fotku gde uživa u restoranu u prijatnom društvu - u Veroni..
Podsetimo, Arnautović je letos direktno iz Intera došao u klub za koji navija od malih nogu i tako na Marakani ispunio svoje snove.
Foto: Printscreen/Instagram/m.arnautovic7
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši