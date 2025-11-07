Slušaj vest

Iskusni napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović, u četvrtak veče je golom sa bele tačke doneo veliku pobedu srpskom šampionu protiv Lila u 4. kolu Lige Evrope (1:0).

Samo dan kasnije, Arnautović je odlučio da sebi da malo "oduška" i vrati se u Italiju, gde je godinama igrao za Bolonju i Inter.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Arnautović je na svom Instagramu podelio fotku gde uživa u restoranu u prijatnom društvu - u Veroni..

Podsetimo, Arnautović je letos direktno iz Intera došao u klub za koji navija od malih nogu i tako na Marakani ispunio svoje snove.

Marko Arnautović
Foto: Printscreen/Instagram/m.arnautovic7
Marko Arnautović na utakmici protiv Lila
Fudbaleri Crvene zvezde slave pobedu nad Lilom u Ligi Evrope
Marko Arnautović
zvezda-realmadrid-451441.JPG

