Iskusni napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović, u četvrtak veče je golom sa bele tačke doneo veliku pobedu srpskom šampionu protiv Lila u 4. kolu Lige Evrope (1:0).

Samo dan kasnije, Arnautović je odlučio da sebi da malo "oduška" i vrati se u Italiju, gde je godinama igrao za Bolonju i Inter.

Arnautović je na svom Instagramu podelio fotku gde uživa u restoranu u prijatnom društvu - u Veroni..

Podsetimo, Arnautović je letos direktno iz Intera došao u klub za koji navija od malih nogu i tako na Marakani ispunio svoje snove.

