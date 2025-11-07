Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil sa 1:0 u 4. kolu Lige Evrope i tako sebi vratili nadu za plasman dalje nakon lošeg starta.

Prema računici superkompjutera, Zvezdi su rapidno porasle šanse za prolazak u narednu fazu!

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Prema analizi renomiranog tima “Football Meets Data”, Zvezda sada ima 63 odsto šansi da obezbedi mesto među 24 najbolje ekipe takmičenja. To je ogroman skok u odnosu na prethodnu nedelju, kada su prognoze bile daleko pesimističnije.

Zvezda se trenutno nalazi na 25. mestu, jednom ispod poslednjeg mesta koje vodi dalje, ali i to je dovoljno da ponovo drži sve u svojim rukama.

Iza nje su ekipe poput Šturma (41%), Go Ahed Iglsa (39%) i Seltika (32%), koje sada imaju manju verovatnoću prolaska.

Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
KK Crvena zvezda
0.jpg
Oskar Pjastri vozač Formula 1 tima Meklaren

BONUS VIDEO:

Radost posle gola Crvena zvezda - Lil Izvor: Kurir