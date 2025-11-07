Slušaj vest

Porota na Sudu u Liverpulu ocenila je da je 43-godišnji Barton "prešao granicu između slobode govora i krivičnog dela" u šest objava na platformi X (bivši Tviter), koje su se odnosile na bivše fudbalerke Lusi Vord i Eni Aluko, kao i na televizijskog voditelja Džeremija Vajna.

Barton je oslobođen po još šest tačaka optužnice koje su se odnosile na navodne uvredljive poruke poslate između januara i marta 2024. godine.

Tokom igračke karijere Barton je nastupao za Mančester Siti, Njukasl, Kvins Park Rendžers i Bernli, a karijeru je završio 2017. godine. Nakon toga radio je kao trener niželigaških klubova Flitvud Taun i Bristol Rovers.

Danas je aktivan kao društveni komentator na mreži X, gde ima oko 2,7 miliona pratilaca.

Sud mu je odobrio kauciju do izricanja presude, koja je zakazana za 8. decembar.

(Beta)