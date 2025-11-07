Slušaj vest

Trener Nišlija istakao je i da duel sa Novosađanima nosi poseban značaj, jer u redovima rivala ima dosta igrača koji su ponikli upravo u Radničkom.

Prema njegovim rečima, Vojvodina je tim velikog renomea, sa kvalitetom na svim pozicijama, pa će Radnički morati da pruži maksimum.

"Dolazi nam pretendent za titulu, ekipa koja ima tradiciju i kvalitet. Svaki njihov igrač može da odluči utakmicu. Poštujemo ih, iako igraju promenljivo, pobedili su Zvezdu, pa izgubili od IMT-a, ali to je fudbal", rekao je Sivić, dodajući da očekuje maksimalno motivisanog protivnika, preneo je klub.

Trener Radničkog naglasio je da njegova ekipa ima jasan cilj, da ostane neporažena kod kuće.

"Daćemo sve od sebe da nastavimo ono što smo započeli. Čair treba da ostane neosvojiva tvrđava", poručio je Sivić.

Fudbaler Milijan Ilić ističe da ekipa veruje u pozitivan ishod i da je atmosfera u svlačionici odlična.

"Vojvodina ima mnogo kvaliteta, naročito u napadu, ali mi gledamo samo sebe. Želimo da ponovimo igru iz prethodnih kola, da ostanemo fokusirani i osvojimo bodove koji su nam važni za nastavak prvenstva", rekao je Ilić.

On je dodao da tim pokazuje veću sigurnost kada igra pred svojom publikom.

"Kod kuće je uvek drugačije, tu je naša publika, naš stadion, naš motiv. U prošlom kolu smo osvojili bodove i u gostima, i to nam je dodatni podstrek da nastavimo u istom ritmu", zaključio je Ilić.

Meč Radničkog i Vojvodine igra se u subotu, 8. novembra, od 19 časova na stadionu "Čair", a glavni sudija biće Milan Stefanović.

(Beta)