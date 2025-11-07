Slušaj vest

Prošle godine Liga šampiona je doživela veliku promenu prelaskom na format jedinstvene tabele sa 36 timova, što je donelo veću neizvesnost i atraktivnost, jer su i Paris Sen Žermen i Mančester siti rizikovali eliminaciju u poslednjem, osmom kolu.

Ipak, Čeferin je na Forumu fudbalskog biznisa u Milanu kategorično odbacio mogućnost da se sličan sistem primeni i na reprezentativne kvalifikacije.

"Ne", rekao je kratko Čeferin.

Na dodatno pitanje kada će planovi biti objavljeni, odgovorio je: "Rekao bih da ćemo za otprilike šest meseci znati više." Pre mesec dana pojavile su se spekulacije da Uefa razmatra "ligu po uzoru na Ligu šampiona" i za kvalifikacije za naredno Evropsko prvenstvo, nakon Čeferinovih nagoveštaja na konferenciji u Lisabonu.

Uefa trenutno razmatra načine da poveća zanimljivost kvalifikacija, jer interesovanje navijača i televizijskih kuća opada, posebno zbog velikih razlika u kvalitetu među reprezentacijama.

Sadašnji sistem kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. podrazumeva grupe od četiri ili pet timova koji igraju dvokružno, ali je nedostatak atraktivnih duela i veliki broj jednostranih mečeva postao očigledan.

Najveća pobeda ove godine bila je Austrija – San Marino 10:0, dok je Francuska dve godine ranije u kvalifikacijama za EURO 2024. savladala Gibraltar 14:0.

Čeferin je naglasio da su u razmatranju dve opcije.

"Još ne znamo tačno u kom pravcu ćemo ići. Da li ima smisla da imate rezultat 10:0? A opet, da li ima smisla da male i srednje reprezentacije stalno igraju protiv velikih i nikada se ne kvalifikuju? Ako bismo mogli nekako da kombinujemo ta dva pristupa, to bi bilo idealno", rekao je Čeferin.

Uefa je kroz takmičenje Lige nacija već omogućila da barem jedna slabije rangirana reprezentacija izbori plasman na Evropsko prvenstvo. Tako je Severna Makedonija igrala na EURO 2020, a Gruzija na EURO 2024, gde je stigla do osmine finala, gde je ispala od kasnijeg šampiona, Španije.

(Beta)