Ipak, predsednik Intera Đuzepe Marota izrazio je zabrinutost da bi spora italijanska birokratija mogla da uspori realizaciju projekta.

Dva milanska kluba u sredu su okončala kupovinu legendarnog, 99 godina starog stadiona i okolnog zemljišta od grada Milana, čime je otvoren put za njegovo rušenje i izgradnju novog, modernog stadiona sa 71.500 mesta.

Cilj je da novi stadion bude spreman pre početka Evropskog prvenstva 2032, koje će Italija organizovati zajedno sa Turskom.

"Jasno je da želimo da stadion bude gotov pre Eura 2032, kako bi mogao da se koristi tokom prvenstva. Nadamo se da će se to ostvariti, iako se suočavamo sa tipično sporom italijanskom birokratijom. Nadam se da će sve biti završeno do 2030. godine", rekao je Marota na marginama Foruma fudbalskog biznisa u Milanu.

Marota je na samom forumu oštro kritikovao stanje u italijanskom sportskom sistemu.

"U poslednjih 15 godina u Evropi je izgrađeno 50 stadiona uz ulaganja od oko 20 milijardi evra. U Italiji su u tom periodu modernizovana samo tri stadiona. Mi smo daleko iza ostalih. Problem nije novac, već sporost birokratije", istakao je predsednik Intera.

I Milan i Inter su u vlasništvu američkih kompanija, Milan je pod kontrolom fonda "RedBird", a Inter fonda "Oaktree".

"Dovoljno je reći da su dva najvažnija italijanska kluba u stranom vlasništvu. To pokazuje da italijanski sistem ne ume da podrži vrhunski sport", dodao je Marota.

Arhitektonski biro "Foster + Partners" i američka firma "Manica" već su angažovani na projektu, koji će obuhvatiti površinu od oko 281.000 kvadratnih metara.

Vrednost kupovine San Sira iznosi 197 miliona evra, dok će ukupna investicija u novi stadion premašiti milijardu evra, potvrdio je predsednik Milana Paolo Skaroni. Procene pokazuju da bi oba kluba mogla da ostvaruju godišnji prihod od oko 180 miliona evra, što je više nego duplo u odnosu na sadašnje prihode.

Skaroni je poručio da je cilj izgraditi "najbolji stadion u Evropi".

"Milano je fudbalska prestonica i zaslužuje vrhunsku infrastrukturu. Želimo stadion koji će živeti svakog dana, sa restoranima, hotelima i komercijalnim sadržajima. Današnji San Siro je ili prepun za vreme utakmica, ili potpuno pust. Novi stadion treba da bude mesto gde se uvek nešto dešava. To će Milano imati do 2030. godine", zaključio je Skaroni.

(Beta)