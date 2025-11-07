Fudbaleri Verdera pobedili su na svom terenu u Bremenu Volfsburg 2:1, u 10. kolu nemačke Bundeslige.
VERDER U NADOKNADI "OKRENUO" VOLFSBURG: Svi bodovi ipak ostali u Bremenu
Poveo je Volfsburg golom Matijasa Svanberga u 28. minutu, a domaći tim je izjednačio pogotkom Jensa Stagea u 83. minutu.
Pobedu Verderu je doneo Samjuel Mbangula golom u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
U narednom kolu, Verder će gostovati Lajpcigu, dok će Volfsburg dočekati Bajer Leverkuzen.
(Beta)
