Poveo je Volfsburg golom Matijasa Svanberga u 28. minutu, a domaći tim je izjednačio pogotkom Jensa Stagea u 83. minutu.

Pobedu Verderu je doneo Samjuel Mbangula golom u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Verder je sedmi sa 15 bodova, a Volfsburg je na 12. mestu sa osam poena.

U narednom kolu, Verder će gostovati Lajpcigu, dok će Volfsburg dočekati Bajer Leverkuzen.

