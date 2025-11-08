DA LI SU NORMALNI?!

Nastavlja se antisrpsko ludilo u Hrvatskoj.

Sve je počelo u Splitu, a napetosti oko održavanja "Dana srpske kulture" preselile su se i u Zagreb.

U ponedeljak je grupa maskiranih muškaraca upala i prekinula događaj u Gradskom kotaru Blatine, a sada se sve dodatno pogoršalo. Kako prenosi Index.hr u petak uveče i u Zagrebu se pojavila grupa maskiranih muškaraca, procenjuje se između 50 i 100, za koje se veruje da su pripadnici navijačke grupe Bed Blu Bojs koja bodri Dinamo. Okupili su se ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, gde je bilo otvaranje izložbe u okviru Dana srpske kulture, a zatim su nacističkim pokličima izazvali haos.

Orilo se "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati."

Snimci pokazuju da su sve pratili i ustaški pozdravi i nacistički simboli, a evo i novih snimaka antisrpskog haosa:

Portal Index.hr dodao je i kako se grupa brzo razišla, a da je policija reagovala i pokušala da legitimiše vinovnike incidenta.

Pogledajte i reakciju policije.

Kurir sport / Index.hr

