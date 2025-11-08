Slušaj vest

Već danima se spekuliše o tome kako bi trener Celja Albert Rijera mogao da zameni Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde, ali od toga, bar za sada, neće biti ništa. Bar tako tvrdi Genadij Golubin, sportski direktor Celja, koji je dao intervju za Mozzart Sport.

- Ne, niko nam se nije obratio. Niko iz Crvene zvezde, a ni menadžer tim povodom. Ni sa kim nismo razgovarali o tome. Videli smo po srpskim medijima da piše kako je on potpisao predugovor, ali to nije moguće. Čovek ima važeći ugovor do leta - počeo je priču Golubin, pa dodao:

- Izlazna klauzula u Albertovom ugovoru ne postoji. Mi ćemo, ako nam se neko obrati ili dostavi ponudu, odrediti cenu i odgovoriti. Otvorena je priča oko produžetka ugovora. Sve opcije su trenutno otvorene što se Albertove budućnosti tiče.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Zatim se dotakao i situacije kada je Rijera otišao u Bordo.

- Albert je više puta sam kazao da on neće da prilazi i pokreće priču, kao što je prišao za Bordo. Obavili smo prijateljski razgovor, igrao je tamo, ima lepe uspomene i želeo je da ode. Izašli smo mu u susret. Ali, zna i kakvo je iskustvo imao, kako je bilo finansijski i sada mu se nigde ne žuri. Tada smo obeštećeni sa 600.000 evra. Sada kada smo pričali, rekao nam je da je srećan i prebacio je lopticu u naše dvorište. Ako ponuda bude dostavljena meni ili predsedniku, onda ćemo razgovarati. Albert se neće nikome javljati, neće raditi na svoju ruku.

Za kraj, imao je Golubin i poruku za Vladana Milojevića koji je "promovisao" Rijeru u novog trenera Zvezde na konferenciji za medije posle Lila.

- Kada se to desilo, mi uopšte nismo mogli da verujemo da trener može da izjavi tako nešto. Možda je to bio sarkazam ili cinizam - zaključio je Golubin.

Kurir sport / Mozzart sport

