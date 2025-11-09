Slušaj vest

Crvena zvezda savladala je ekipu Lila i najavila izlaz iz krize, a sada će pokušati da ostvari pobedu i u Super ligi Srbije protiv Spartaka u Subotici.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Meč je na programu u nedelju od 16 časova, sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Spartak - Crvena zvezda? Crvena zvezda 100% Spartak 0% Niko, biće nerešeno 0%

