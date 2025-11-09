Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u nedelju od 18.30 dočekuju Novi Pazar u meču 15. kola Super lige Srbije i to pošto su posle preokreta savladali Javor u Ivanjici sa 3:2.

Javor - Partizan Foto: @starsport

Sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Partizan - Novi Pazar?

