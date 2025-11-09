Fudbaleri Partizana dočekuju Novi Pazar (nedelja, 18.30), a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
SUPER LIGA SRBIJE
NOVI PAZAR STIŽE U HUMSKU NA MEGDAN PARTIZANU: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
Fudbaleri Partizana u nedelju od 18.30 dočekuju Novi Pazar u meču 15. kola Super lige Srbije i to pošto su posle preokreta savladali Javor u Ivanjici sa 3:2.
Javor - Partizan Foto: @starsport
Sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.
