Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga i vezista Njegoš Petrović optimisti su pred gostovanje Radničkom u Nišu.

Fudbaleri „stare dame“ gostuju Radničkom u Nišu u danas od 19 časova, a Tanjga je poručio da se ekipa oporavila posle teške protekle sedmice.

– Činjenica je da iza sebe imamo jednu turbulentnu nedelju u kojoj smo išli od sjaja do očaja. Meč protiv Crvene zvezde bila je odlična po nas rezultatski, ali da se ne ponavljamo više, dok je drugi bio katastrofalan, iako smo imali dosta dobrih momenata. Nismo bili toliko očajni u igri, koliko je na kraju ispao rezultat i tako smo doveli sebe u malo neugodnu situaciju. Idemo u Niš, ekipi koja se podigla, pošto su remizirali sa Crvenom zvezdom, pa su pobedili OFK Beograd i sada im dolazimo mi. Imamo iste motive, isti stav prema svakoj utakmici i sada idemo sa ciljem da pobedimo. S druge strane, poštujemo Radnički kao klub i kao tim i svesni smo da imaju dobru ekipu i da su na mestu koje po kvalitetu ne zaslužuju. Verujem da zaslužuju bolji plasman nego što to tabela pokazuje. Mi opet imamo kadrovskih problema, Crnomarkoviću je napukla kost u šaci, morao je na operaciju, ali mislim da će biti na raspolaganju za sedam dana. Povređeni su kao što znate Eta, Butean, Uroš Nikolić – rekao je Tanjga.

Vezista Njegoš Petrović složio se da je pred Vošom veoma teško i važno gostovanje.

– Idemo u Niš gde nas čeka zanimljiva ekipa sa kvalitetnim trenerom. Analizirali smo ih, znamo njihove vrline i mane i nadamo se da ćemo iskoristiti naš kvalitet da dođemo do tri boda posle ove utakmice protiv IMT-a, koja nije smela da nam se desi. Hvala Bogu brzo dolazi nova šansa da se iskupimo i da se vratimo na naš pobednički kolosek. Nismo imali dovoljno vremena da se pripremimo za IMT, ali mislim da je šef sa stručnim štabom odradio perfektan posao i da smo sada svi na 100% pred polazak u Niš – istakao je Petrović.

Iako je Radnički u dobroj formi, Tanjga želi da misli više o stanju i atmosferi u svom taboru.

– Nikad ne vodim preveliku brigu o rivalima. Svakog jednako analiziramo, ali više brinemo o našoj formi i našem stanju. Naša forma, naša atmosfera je nešto o čemu mislimo. Posle Zvezde imali smo malo vremena za oporavak, ali ništa od toga ne sme da bude alibi. Imali smo dobrih i loših momenata, ali sada moramo to da ispravimo protiv Radničkog koji je u naletu – istakao je Tanjga.

On je za kraj odgovorio i na konstataciju da Radnički ove sezone ima samo jedan poraz na svom stadionu.

– Mi smo izgubili protiv IMT-a prvu utakmicu, za sve postoji prvi put. Ne bih se bavio statistikom i tradicijom. Mi živimo od sledećih utakmica, a ne da gledamo unazad. Moramo da igramo na tri boda u svakoj sledećoj utakmici i da ne razmišljamo o prethodnim. Mi želimo da osvajamo što više bodova, da ostvarimo naš cilj, a to je plasman u Evropu. Neće nam biti lako, ali verujemo u naš kvalitet. U našem prvenstvu ima dosta ujednačenih ekipa, to je dobro za naš fudbal, ne pamtim kada se desilo da Zvezda ne pobedi na tri utakmice u nizu – zaključio je Tanjga.

Utakmica Radnički – Vojvodina na programu je u subotu od 19 časova uz direktan prenos na kanalu Arena sport 2.