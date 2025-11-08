Slušaj vest

Tokom obilaska Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde je u četvrtak i zvanično promovisan u novog selektora A reprezentacije Srbije, Veljko Paunović iskoristio je priliku da se upozna i sa svojom koleginicom iz ženske A selekcije, Lidijom Stojkanović.

U srdačnom razgovoru dvoje selektora razmenili su iskustva, ali i međusobnu podršku pred izazove koji ih očekuju u narednom periodu.

Selektorka Stojkanović nije krila oduševljenje kada je čula da je Paunović pratio nedavnu utakmicu ženske reprezentacije protiv Slovenije, uz reči poštovanja prema načinu na koji njen tim igra i napreduje.

„Veljko je rekao da je pratio naš meč i da mu se dopao način na koji se devojke bore i predstavljaju Srbiju. To mi je mnogo značilo, jer pokazuje da u našem Savezu postoji zajedništvo i poštovanje između svih reprezentacija, bez obzira na pol ili uzrast“, istakla je Lidija Stojkanović.

Na kraju susreta, dvoje selektora poželeli su jedno drugom mnogo uspeha – Lidija je Veljku posebno uputila reči podrške pred dve odlučujuće utakmice muške reprezentacije u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo, protiv Engleske i Letonije.