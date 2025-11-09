EKSKLUZIVNO! OTKRIVAMO ZAŠTO JE MIJATOVIĆ OTERAO BLAGOJEVIĆA: Zapelo oko ovog igrača, Peđa je zahtevao od trenera...
Posle ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve u Šapcu (0:2) i ubedljivog poraza od Čukaričkog u Superligi (1:4) rukovodstvo FK Partizan odlučilo se da smeni trenera Srđana Blagojevića.
Inicijator ove odluke bio je potpredsednik Partizana Predrag Mijatović.
Projekat "Partizanove bebe"
Činjenica je da su porazi uslovili smenu Srđana Blagojevića, ali nisu bili glavni razlog za otkaz.
Prema saznanjima Kurira Srđan Blagojević bio je u tihom sukobu sa Predragom Mijatovićem nekoliko meseci. Kamen spoticanja između trenera i potpredsednika Partizana bio je mladi fudbaler Ognjen Ugrešić.
Momak koji je dobio poziv bivšeg selektora Dragana Stojkovića Piksija za utakmice Srbije u septembru, a onda i u oktobru protiv Albanije i Andore prošlog meseca, bio je na ledu kod Blagojevića. Smetalo je to Mijatoviću, jer je Ugrešić bio projekat novih "Partizanovih beba" uz Vanju Dragojevića, Nikolu Simića, Milana Roganovića, Andreja i Bogdana Kostića... I kao takav viđen kao milionska prodaja na zimu.
Čeka se milionski transfer na zimu
A, svima je jasno koliko su unosan transfer i novac potrebni Partizanu, posebno što klub tokom leta nije izborio plasman u neko od dva takmičenja u kojima je igrao kvalifikacije, pa su tako crno-beli ostali bez Lige Evrope, ali i Lige konferencije. Partizan je u teškoj materijalnoj poziciji, novac im je preko potreban, kako bi klub u drugom delu sezonu mogao da funkcioniše.
Ognjen Ugrešić bio je tokom leta najbolji igrač Partizana u veznom redu, ali kako je sezona odmicala padao je u formi. Video je to trener Blagojević, pa ga je premestio na klupu i šansu dao iskusnijem Bugarinu Janisu Karabeljovu, koji je to odmah iskoristio. Ovakav scenario nije se svideo Predragu Mijatoviću.
Prvi nesporazum Blagojević i Mijatović oko Ugrešića imali su pred 177. večiti derbi u Humskoj. Trener Partizana uigravao je postavu bez Ugrešića, a Mijatović mu je na tome zamerio, jer je znao da dolaze skauti nekoliko evropskih klubova, pa je Blagojević promenio odluku i uvrstio mladog igrača u strtnih 11. Blago rečeno, Ugrešić je bio jedan od najslabijih igrača Partizana u porazu od Crvene zvezde (1:2), pa ga je u 61. minutu zamenio iskusni Bibars Natho.
Mančester junajted slao skaute
Posle toga, Ugrešić je igrao tako što je ulazio sa klupe, ili bivao zamenjen u drugom poluvremenu. Pao je u drugi plan, a to se nikako nije svidelo Predragu Mijatoviću. I do razlaza sa Srđanom Blagojevićem moralo je doći. Nije poznato kako su se razišli Partizan i Srđan Blagojević, koji je imao važeći ugovor sa Partizanom do juna 2026. godine.
Da podsetimo, menadžer mladog fudbalera Ostoja Stjepanović rekao je proletos za mađarski "Nemzeti Sport" da Ognjena Ugrešića prate ljudi iz Mančester junajteda, kao i skauti nekoliko italijanskih timova iz Serije A. Bilo je to vreme, kada je agent mladog fudbalera koketirao sa reprezentacijom Mađarske, jer Ugrešić preko babe ima pravo da zatraži pasoš naših severnih suseda.