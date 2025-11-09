Slušaj vest

Posle ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve u Šapcu (0:2) i ubedljivog poraza od Čukaričkog u Superligi (1:4) rukovodstvo FK Partizan odlučilo se da smeni trenera Srđana Blagojevića.

Inicijator ove odluke bio je potpredsednik Partizana Predrag Mijatović.

Predrag Mijatović i Srđan Blagojević prilikom produžetka saradnje Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Projekat "Partizanove bebe"

Činjenica je da su porazi uslovili smenu Srđana Blagojevića, ali nisu bili glavni razlog za otkaz.

Prema saznanjima Kurira Srđan Blagojević bio je u tihom sukobu sa Predragom Mijatovićem nekoliko meseci. Kamen spoticanja između trenera i potpredsednika Partizana bio je mladi fudbaler Ognjen Ugrešić.

Momak koji je dobio poziv bivšeg selektora Dragana Stojkovića Piksija za utakmice Srbije u septembru, a onda i u oktobru protiv Albanije i Andore prošlog meseca, bio je na ledu kod Blagojevića. Smetalo je to Mijatoviću, jer je Ugrešić bio projekat novih "Partizanovih beba" uz Vanju Dragojevića, Nikolu Simića, Milana Roganovića, Andreja i Bogdana Kostića... I kao takav viđen kao milionska prodaja na zimu.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Čeka se milionski transfer na zimu

A, svima je jasno koliko su unosan transfer i novac potrebni Partizanu, posebno što klub tokom leta nije izborio plasman u neko od dva takmičenja u kojima je igrao kvalifikacije, pa su tako crno-beli ostali bez Lige Evrope, ali i Lige konferencije. Partizan je u teškoj materijalnoj poziciji, novac im je preko potreban, kako bi klub u drugom delu sezonu mogao da funkcioniše.

Ognjen Ugrešić bio je tokom leta najbolji igrač Partizana u veznom redu, ali kako je sezona odmicala padao je u formi. Video je to trener Blagojević, pa ga je premestio na klupu i šansu dao iskusnijem Bugarinu Janisu Karabeljovu, koji je to odmah iskoristio. Ovakav scenario nije se svideo Predragu Mijatoviću.

Prvi nesporazum Blagojević i Mijatović oko Ugrešića imali su pred 177. večiti derbi u Humskoj. Trener Partizana uigravao je postavu bez Ugrešića, a Mijatović mu je na tome zamerio, jer je znao da dolaze skauti nekoliko evropskih klubova, pa je Blagojević promenio odluku i uvrstio mladog igrača u strtnih 11. Blago rečeno, Ugrešić je bio jedan od najslabijih igrača Partizana u porazu od Crvene zvezde (1:2), pa ga je u 61. minutu zamenio iskusni Bibars Natho.

Napustio Humsku pre kraja ugovora - Srđan Blagojević Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Mančester junajted slao skaute

Posle toga, Ugrešić je igrao tako što je ulazio sa klupe, ili bivao zamenjen u drugom poluvremenu. Pao je u drugi plan, a to se nikako nije svidelo Predragu Mijatoviću. I do razlaza sa Srđanom Blagojevićem moralo je doći. Nije poznato kako su se razišli Partizan i Srđan Blagojević, koji je imao važeći ugovor sa Partizanom do juna 2026. godine.