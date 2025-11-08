Slušaj vest

Srbija ima pravo fudbalsko blago u mladim fudbalerima. To nije konstatacija srpskih klubova, već i međunarodnih instituta koji se bave ovom tematikom.

Prema istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) Srbija među 100 najvrednijih mladih fudbalera do 20 godina ima četvoricu igrača.

Veljko Milosavljević u dresu Bornmuta na utakmici protiv Brajtona Foto: Shaun Boggust / imago sportfotodienst / Profimedia

Milosavljević, pa Maksimović

Najskuplji mladi srpski fudbaler je Veljko Milosavljević. Bivši defanzivac Crvene zvezde koji je u avgustu otišao u Englesku, u redove Bornmuta procenjen je na 31.100.000 evra, što ga stavlja na visoku 27. poziciju na svetu. Valja podsetiti da je Milosaljević napustio Marakanu u transferu vrednom 15.000.000 evra, što će reći da je samo za tri meseca duplirao svoju vrednost. Jasno je i zašto, pošto igra Premijer ligu, a fudbalsko prvenstvo Engleske je najkvalitetnije na svetu.



Drugi mladi srpski fudbaler po vrednosti, u uzrastu do 20 godina jeste Andrija Maksimović. Levonogi mladi vezni igrač takođe je letos napustio Crvenu zvezdu. Pojačao je bundesligaša Lajpcig u transferu koji je iznosio 14.000.000 evra. Kako kaže CIES, Andrija Maksimović zauzima 55. mesto i procenjen je na 22.000.000 evra! To je suma koja je za osam miliona evra veća od one koliko ga je platio nemački klub, iza kojeg stoji koncern Red bul.

1/8 Vidi galeriju Andrija Maksimović u Lajpcigu Foto: FK Lajpcig

Cvetković i Nedeljković za primer

Na 67. mestu liste nalazi se ime Mihajla Cvetkovića, nekadašnjeg fudbalera Čukaričkog, danas člana belgijskog Anderlehta. Talentovani mladi centarfor procenjen je od strabne CIES na 17.400.000 evra. Čukarički je Cvetkovića proletos prodao u Anderleht za 3.200.000 evra, uz određene bonuse. To znači da je napadač mlade srpske reprezentacije svoju vrednost uvećao za 14,2 miliona evra, nešto manje od šest puta.



Na četvrtom mestu od mladih Srba, a 96. ukupno je još jedan nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Kosta Nedeljković. Desni bek A reprezentacije Srbije i Lajpciga prema Međunarodnom centru za sportske studije vredi 12.800.000 evra. Da podsetimo, Marakanu je napustio u zimu 2024. godine, kada je prešao u Aston Vilu za 7.600.000 evra. A, Lajpcig ima opciju da ga od kluba iz Birmingema na kraju sezone otpupi po ceni od devet miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Kostov brzo napreduje

Vrednost od mladih srpskih fudbalera imaju Miloš Luković, na 110. mestu, robusni centarfor Strazbura, koji je ove sezone na pozajmici u Las Palmasu, članu španske Segunde. Nekadašnji napadač IMT vredi 10.300.000 evra, što je za duplo više, nego kada je pre dve ipo godine napustio Beograd.



Najmlađi od svih pomenutih Srba i jedini koji nije punoletan, a nalazi se na listi jeste Vasilije Kostov iz Crvene zvezde. Vezni fudbaler koji ima samo 17 godina od strabne CIES procenjen je na okruglo 10.000.000 evra i zauzima 112. mesto. Pre samo godinu dana, kada se pojavio među profesionalcima mladi Kostov vredeo je svega 500.000 evra, što će reći da je svoju vrednost za 12 meseci uvećao za devet ipo miliona evra.

Lamin Jamal na novom stadionu Barselone Foto: Alberto Estevez/EFE

Jamal od 350 miliona evra



Najskuplji fudbaler na svetu uzrasta do 20 godina jeste Lamin Jamal, mlada zvezda Barselone. Procenjen je od strane CIES na 350 miliona evra, sa tendencijom rasta. Onda i ne čudi što je sportski menadžment Barselone u klauzulu u njegovom ugovoru, a vezano za odlazak naveo obeštećenje od milijardu evra.



Da je fudbal odavno postao jedna od najvećih industrija na svetu, potvrđuje i spisak prvih deset fudbalera. Posle Lamina Jamala plasirani su - Brazilac Vilijam Estevao iz Čelsija sa 118,1 miliona evra, Španac Pau Kubarsi iz Barselone (112,7), Argentinac Franko Mastantuono iz Reala (102,4), Francuz Voren Zair-Emeri iz PSŽ (92,3), Englez Itan Nvaneri iz Arsenala (88,1), Englez Majls Luis Skeli iz Arsenala (84,8), Portugalac Žeovani Kenda iz Sportinga (80,2), Brazilac Endrik iz Reala (73,2), te Šveđanin Lukas Bergval iz Totenhema (68).

On zna kako sa mladima - Veljko Paunović Foto: Fss

Veljko ume sa klincima, ali nije sve do njega



Činjenica da Srbija ima veliki broj talentovanih i mladih fudbalera, koji imaju ozbiljnu vrednost pokazuje da bi svi oni mogli vrlo brzo da postanu A reprezentativci. Jasno je da će novi selektor Veljko Paunović napraviti rez i dati šansu mladim igračima u dresu najjačeg tima Srbije. Pokazao je da zna sa mladima, dok je vodio omladinsku selekciju, sa kojom je pre jedne decenije bio prvak sveta. Ali, svi oni moraće da igraju u svojim klubovima, jer samo minutažom moći će da zarade poziv Paunovića.

Važno je napomenuti da sva navedena šestorica srpskih klinaca igraju za svoje klubove u Evropi. Ne onoliko koliko bi trebalo, ali igraju. Šteta je samo što neki njihovi vršnjaci poput Jovana Mijatovića još ne mogu da pronađu klub, u kojem će steći minute, a samim tim i rehabilitovati karijeru.