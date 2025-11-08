Totenhem će u narednom kolu, koje će biti odigrano nakon reprezentativne pauze, igrati na gostujućem terenu protiv gradskog rivala Arsenala, dok će Mančester junajted dočekati Everton.
PREMIJER LIGA
POTPUNA LUDNICA U LONDONU: Dva pogotka u nadoknadi vremena u remiju Totenhema i Mančester junajteda u Premijer ligi
Slušaj vest
Fudbaleri Totenhema odigrali su danas na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Mančester junajteda 2:2, u utakmici 11. kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Prednost Mančester junajtedu doneo je Brajan Mbeumo golom u 32. minutu, a izjednačenje Totenhemu Matis Tel pogotkom u 84. minutu.
Vođstvo Totenhemu doneo je Rišarlison golom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena, a izjednačenje Mančester junajtedu Matejs de Ligt pogotkom u šestom minutu nadoknade.
Oba kluba imaju po 18 bodova. Totenhem je treći na tabeli, dok je Mančester junajted, nakon svoje pete uzastopne utakmice bez poraza, sedmi.
Reaguj
Komentariši