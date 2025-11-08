Slušaj vest

Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su danas na svom terenu OFK Beograd 1:0, u utakmici 15. kola Superlige Srbije.

Pobedonosan gol za Radnik postigao je Daglas Ovusu iz penala u 66. minutu.

Radnik je deveti na tabeli sa 17 bodova, dok je OFK Beograd, nakon svoje treće uzastopne utakmice u državnom prvenstvu u kojoj nije zabeležio pobedu, šesti sa 20 bodova.

Radnik će u narednom kolu, koje će biti odigrano nakon reprezentativne pauze, u Surdulici dočekati Vojvodinu, dok će OFK Beograd igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka.