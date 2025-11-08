Srpski napadač Mihailo Ivanović nastavio je svoju golgetersku seriju u engleskom Čempionšipu
IVANOVIĆ REŠETA PO ENGLESKOJ: Srbin preplašio golmana, pa postigao najlakši gol u karijeri
Fudbaler Milvola pogodio je mrežu protiv Prestona u utakmici 15. kola drugog ranga engleskog fudbala.
Ivanović je 36. minutu izvršio presing na golmana koji se preplašio sa loptom u nogama i propustio je, što je srpski reprezentativac iskoristio i poravnao rezultat na 1:1.
Ispostavilo se da je to bio i konačan rezultat ove utakmice.
