Fudbaleri Lečea odigrali su na svom terenu nerešeno protiv Verone 0:0, u utakmici 11. kola italijanske Serije A.

Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić izašao je iz igre u 66. minutu.

Leče se nalazi na 15. poziciji na tabeli sa 10 bodova, dok Verona, koja i dalje nije uspela da zabeleži svoju prvu pobedu ove sezone u Seriji A, zauzima pretposlednje, 19. mesto sa šest bodova.

Leče će u narednom kolu, koje će biti odigrano nakon reprezentativne pauze, igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Lacija, dok će Verona dočekati Parmu.

Komo je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Kaljarija 0:0.

Srpski golman u ekipi Kaljarija Boris Radunović završio je utakmicu kao neiskorišćena zamena.

Komo, kom je ovo deveta uzastopna utakmica bez poraza u Seriji A, je sedmi na tabeli sa 18 bodova, dok Kaljari zauzima 14. mesto sa 10 bodova.

Komo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Torina, dok će Kaljari dočekati Đenovu.

(Beta)