MIROVALE MREŽE U SERIJI A: Po bod za Leče, Veronu, Komo i Kaljari
Fudbaleri Lečea odigrali su na svom terenu nerešeno protiv Verone 0:0, u utakmici 11. kola italijanske Serije A.
Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić izašao je iz igre u 66. minutu.
Leče se nalazi na 15. poziciji na tabeli sa 10 bodova, dok Verona, koja i dalje nije uspela da zabeleži svoju prvu pobedu ove sezone u Seriji A, zauzima pretposlednje, 19. mesto sa šest bodova.
Leče će u narednom kolu, koje će biti odigrano nakon reprezentativne pauze, igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Lacija, dok će Verona dočekati Parmu.
Komo je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Kaljarija 0:0.
Srpski golman u ekipi Kaljarija Boris Radunović završio je utakmicu kao neiskorišćena zamena.
Komo, kom je ovo deveta uzastopna utakmica bez poraza u Seriji A, je sedmi na tabeli sa 18 bodova, dok Kaljari zauzima 14. mesto sa 10 bodova.
Komo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Torina, dok će Kaljari dočekati Đenovu.
(Beta)