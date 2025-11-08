Slušaj vest

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je uoči gostovanja Partizanu u 15. kolu Super lige Srbije, da njegova ekipa ima mnogo toga da ponudi.

"Sigurno je da ću uživati. Oni trenutno bolje stoje na tabeli. Imaju i nešto bolji tim. Par igrača crno-belih donose prevagu, pre svih Demba Sek, Jovan Milošević i Milan Vukotić", rekao je Gaćinović.

Partizan je vodeći u Super ligi Srbije sa 34 boda, dok četvrtoplasirani Novi Pazar ima 22 boda.

Utakmica na stadionu u Humskoj zakazana je za nedelju od 18.30.

"Žao mi je što će se zbog kazne igrati bez publike. Mi imamo plan i viziju. Videćemo da li ćemo uspeti ih sprovedemo u delo", naveo je Gaćinović.

Pazarci će u Beogradu nastupiti bez povređenog štopera Jovana Maneva i veziste Abdulaja Sisea, koji ima četiri žuta kartona.

"Osim njih dvojice ne konkuriše još napadač Žulijus Eđike Opara. Ostali su zdravi i spremni za utakmicu protiv Partizana", konstatovao je Vladimir Gaćinović.