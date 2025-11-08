Slušaj vest

Lider BundesligeBajern Minhen remizirao je u Berlinu, na utakmici protiv Uniona rezultatom 2:2.

Union je prvi stigao do prednosti. Posle 16. minuta igre Danilo Duki je posle asistencije Habrera uspeo da obraduje sve navijače domaćeg tima.

Bajern je odgovorio posle desetak minuta. Luis Dijaz je potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi, sada je na asistenciju Josipa Stanišića izjednačio rezultat.

U 82. minutu, Hari Kejn je loše izbacio loptu, a Duki je poslao loptu u mrežu i tako postao junak tima iz Berlina, koji je uspeo da dođe do prve istorijske pobede protiv Bajerna.

Ipak Hari Kejn je u nadoknadi izjednačio rezultat i doneo bod Bajernu.

Petak:

Verder – Volfsburg 2:1 (0:1)

Stage 83, Mbangula 90+4 – Svanberg 28

Subota:

Leverkuzen – Hajdenhajm 6:0 (6:0)

Šik 2, 22, Hofman 16, Poku 27, Maza 45+1

Hofenhajm – Lajpcig 3:1 (2:1)

Hajdari 20, Lamperl 38, Premel 79 – Diomande 9

HSV – Dortmund 1:1 (0:0)

Kengsdorfer 90+7 – Čukvuemeka 64

Union Berlin – Bajern Minhen 2:2 (1:1)

Duki 27, 83 – Dijaz 38, Kejn 90+3

18.30 Menhengladbah – Keln

Nedelja:

15.30 Frajburg – St. Pauli

17.30 Štutgart – Augzburg

19.30 Ajntraht – Majnc

