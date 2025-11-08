Slušaj vest

Trener ŽelezničaraRadomir Koković izneo je očekivanja od utakmice protiv Javora koja se u nedelju od 14.00 igra u Pančevu, u okviru 15. kola Super lige Srbije.

Pre govora o utakmici, izrazio je saučšće porodici Mladena Žižovića, preminulom treneru Radničkog iz Kragujevca.

- Pre nego što počnem da pričam o utakmici, želeo bih da izjavim saučešće porodici gospodina Žižovića. Ta vest nas je sve u fudbalskom svetu jako pogodila. U pitanju je naš kolega, u pitanju je mlad čovek i zaista duboko saosećam sa njegovom porodicom i svim njegovim prijateljima, kao i sa fudbalskim klubom Radnički Kragujevac. Želim im da nastave da čuvaju sećanje na njega i da nekako ovaj težak period – kako za njih, tako i za njegovu porodicu - preguraju u duhu maksimalne solidarnosti - istakao je Koković.

Usledio je osvrt na duel sa Javorom.

- Što se tiče utakmice, nama dolazi ekipa Javora, sa kojom smo igrali nedavno u Kupu. Pre svega očekujem potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na tu kup utakmicu, iz prostog razloga što je ulog sada veći. Mi smo definisali da je nama prvenstvo mnogo veći prioritet nego Kup. Naravno, pokušaćemo i u Kupu da doguramo što dalje, ali su bodovi u prvenstvu nešto što je za nas u ovom trenutku imperativ. Pretpostavljam da je i kod njih slična situacija, tako da, uzimajući sve to u obzir, očekujem znatno energičniju utakmicu – sa mnogo više borbe, mnogo više duela i možda i ponešto „prljavije“ igre - dodao je Koković.

Trener Železničara izuzetno ceni rivala iz Ivanjice.

- Javor je ekipa koja je u izvanrednom usponu forme, što su pokazali u prethodnih nekoliko utakmica. Nije slučajnost da imaju isti broj bodova kao i mi. To je ekipa sa jasnom strukturom i modelom igre, atletski izuzetno potentna, vođena od strane kvalitetnog i iskusnog trenera. Nas sutra očekuje vrlo zahtevna utakmica. Pokušaćemo da se nametnemo u najvećoj mogućoj meri, da demonstriramo fudbal koji nas je krasio u većem delu sezone i da pokušamo da ostvarimo pozitivan rezultat.

Otvoreno je pitanje nastupa napadača Kvakua Karikarija.

- Karikari je u procesu oporavka. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem da li će biti spreman za sutrašnju utakmicu. Medicinski tim radi sve što je u njihovoj moći da ga osposobi, a da li će to i biti slučaj – videćemo sutra. U svakom slučaju, ko god izađe na teren, to je u ovom momentu najbolje što imamo, i siguran sam da će svako ko dobije šansu dati maksimum da doprinese pozitivnom rezultatu.

Posle meča sa Javorom sledi reprezentativna pauza, poslednja u ovoj godini.

- Naravno da je uvek dobro pobediti pred pauzu, kako bismo u nju ušli mirniji, u boljem raspoloženju i nastavili da se razvijamo u pozitivnoj atmosferi. Imali smo i ranije situacije kada smo u pauzu ulazili i posle pobede i posle poraza. Naravno, atmosfera na treninzima nije ista ako je prethodni rezultat pozitivan ili negativan. Ali, u svakom slučaju, mi ćemo gledati da nastavimo naš proces, bez obzira na ishod sutrašnje utakmice. Mi smo mlad tim koji još uvek mora da napreduje, razvija se i raste. Naravno, preferiram pobedu, ali opet – nije smak sveta ako se izgubi, jer ima još dosta da se igra. Mi posle svake utakmice gledamo isključivo napred - zaključio je Koković.

