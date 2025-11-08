Slušaj vest

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da ekipa nije imala mnogo vremena da se pripremi za utakmicu protiv Spartaka u Super ligi i da će biti koncentrisana i oprezna u tom duelu u Subotici.

1/8 Vidi galeriju Vladan Milojević Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Kao i sve ostale ekipe, Spartak je kompaktna i dobra ekipa, koja svakome može da napravi ozbiljne probleme. Imaju dosta brzih igrača u napadu, a kompaktni su pozadi, imaju dobre prekide. Treba obratiti u svim segmentima pažnju, ne bih izdvajao pojedince. Prošla utakmica je već arhivirana i sada smo već mislima okrenuti meču sa Spartakom u Subotici", rekao je Milojević.

Crveno-beli u duel ulaze posle utakmice protiv Lila u Ligi Evropa i pobede u Beogradu 1:0.

"Ima mnogo stvari koje treba ispraviti, ali mislim da je plan igre koji smo imali i koji smo hteli da sprovedemo u delo, da suzimo prostore Lilu za njihove napade, mislim da smo u velikoj meri odigrali kompaktnu i dobru odbranu. Nismo imali mnogo vremena da analiziramo jer već sutra igramo protiv Spartaka i fokusirani smo na taj meč", naveo je trener.

Milojević je rekao da će posle današnjeg trenera biti jasnije zdravstveno stanje u ekipi i da će na osnovu toga odrediti sastav.

Upitan je o formi Marka Arnautovića, strelca pobedonosnog gola iz jedanaesterca protiv Lila.

"Marko ima još puno toga da nam da i drago mi je da ide uzlaznom putanjom. Povrede su ga stalno ometale, ali on je profesionalac i čini sve da pruži maksimum u dresu Crvene zvezde", naveo je Milojević.

Na konstataciju da nekolicina bivših igrača Zvezde sada igra za Spartak, Milojević je rekao da se radi o kvalitetnim igračima i da ne sumnja da će oni dati sve od sebe za svoj tim.

Upitan je i o stanju terena u Subotici.

"Do sada je teren u Subotici bio dobar, ne znam sada zbog kiše kako će biti. Šta da radimo, kako je, tako je. Kakav god bio, ne sumnjam da će domaći učiniti sve da pripremi najbolje uslove za igru", rekao je on.

Brojni prvotimci Zvezde dobili su pozive u svoje reprezentacije, a Milojević je rekao da se nada da će svi opravdati očekivanja selektora.

Posle tri uzastopne utakmice bez pobede u Super ligi, Zvezda je druga na tabeli sa 32 boda, dva boda manje i utakmicom manje od vodećeg Partizana, a Spartak je pretposlednji 15. sa 13 bodova.