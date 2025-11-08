Fudbaleri Sevilje pobedili su na svom terenu Osasunu 1:0, u utakmici 12. kola španskog prvenstva.
RUBEN VARGAS SA "KREČA" SRUŠIO OSASUNU: Sevilja prekinula niz poraza
Jedini gol postigao je Ruben Vargas u 51. minutu iz jedanaesterca.
Sevilja je prekinula niz od tri poraza i posle pete pobede u prvenstvu zauzima osmo mesto na tabeli sa 16 bodova.
Osasuna je u poslednje četiri utakmice osvojila bod i ima 11 bodova na 15. mestu.
U sledećem kolu Sevilja će igrati na gostujućem terenu protiv Espanjola, a Osasuna će dočekati Real Sosijedad.
Ranije danas Đirona je na svom terenu pobedila Alaves 1:0.
Kasnije igraju Atletiko Madrid - Levante i Espanjol - Viljareal.
(Beta)
