Slušaj vest

Jedini gol postigao je Ruben Vargas u 51. minutu iz jedanaesterca.

Sevilja je prekinula niz od tri poraza i posle pete pobede u prvenstvu zauzima osmo mesto na tabeli sa 16 bodova.

Osasuna je u poslednje četiri utakmice osvojila bod i ima 11 bodova na 15. mestu.

U sledećem kolu Sevilja će igrati na gostujućem terenu protiv Espanjola, a Osasuna će dočekati Real Sosijedad.

Ranije danas Đirona je na svom terenu pobedila Alaves 1:0.

Kasnije igraju Atletiko Madrid - Levante i Espanjol - Viljareal.

(Beta)

Ne propustiteFudbalBETIS UBEDLJIV PROTIV MAJORKE: Antoni i Ezalzuli vodili domaćina do tri boda
profimedia-1004290392.jpg
FudbalBIVŠI FUDBALER PARTIZANA STRELAC: Selta pogotkom u nadoknadi vremena pobedila Levante u La Ligi
Selta
FudbalREAL RUTINSKI: Poker "kraljeva" protiv Valensije
Real Madrid
FudbalMADRIĐANI DRŽE KORAK ZA VODEĆIMA: Atletiko slavio na teškom gostovanju protiv Betisa
Atletiko Madrid, Betis, Primera

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir