Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentacije Srbije polaže za A licencu i uskoro bi mogao da se nađe kao šef stručnog štaba.

Foto galerija Zorana Tošića Foto: Starsport

U razgovoru za ruske medije, otkrio je kako sve teče na tom planu.

"Za sada se ni sa kim nisam unapred dogovorio. Ima razgovora, ali još razmišljam. Videćemo kako će se situacija razvijati“, rekao je Tošić za ruske medije.

Na pitanje o mogućem angažmanu u Kazahstanu, bivši fudbaler Tobola bio je oprezan:

"Za sada nisam dobio nijednu ponudu. Ako dođe poziv, sve će zavisiti od okolnosti. U ovom trenutku teško je reći nešto konkretno.". objasnio je Tošić.

