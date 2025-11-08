Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa odigrali su večeras na svom terenu u gradskom derbiju nerešeno 0:0 protiv Torina, u utakmici 11. kola Serije A.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Juventus je prekinuo niz od dve pobede, a posle četvrtog remija u prvenstvu zauzima peto mesto na tabeli sa 19 bodova.

Torino je treću uzastopnu utakmicu završio nerešeno, ima ukupno pet remija u ligi i 11. je na tabeli sa 14 bodova.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović bio je starter na ovom meču.

U sledećem kolu Juventus će igrati na gostujućem terenu protiv Fjorentine, a Torino će dočekati Komo.